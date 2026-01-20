Trung Quốc cảnh báo thế giới không chơi theo ‘luật rừng’

Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cảnh báo thế giới không nên quay trở lại “thời kỳ luật rừng, nơi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu”. Phát biểu này diễn ra giữa lúc ông Tổng thống Mỹ đang làm chao đảo châu Âu.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Theo Politico, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 20/1, ông Hà Lập Phong định vị Trung Quốc như một quốc gia tích cực tham gia xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời gián tiếp chỉ trích chính quyền của ông Trump.

“Các hành động đơn phương và những thỏa thuận thương mại của một số quốc gia rõ ràng vi phạm các nguyên tắc và quy tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), gây tổn hại nghiêm trọng tới trật tự kinh tế và thương mại toàn cầu”, Phó thủ tướng Trung Quốc nói, đồng thời nhấn mạnh thế giới không nên quay lại “thời kỳ luật rừng”, "kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu”.

Theo SCMP, ông nhấn mạnh rằng khi Trung Quốc và Mỹ hợp tác, cả hai cùng có lợi, và khi đối đầu, cả hai cùng chịu thiệt hại. Đồng thời, ông kêu gọi hai nước hỗ trợ lẫn nhau để cùng thành công và hướng tới sự thịnh vượng chung.

“Thuế quan và chiến tranh thương mại không có người thắng”, ông Hà Lập Phong nói, đồng thời nhấn mạnh lợi ích của “thương mại tự do và toàn cầu hóa kinh tế”. Theo Phó thủ tướng Trung Quốc, hệ thống thương mại toàn cầu đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất từng thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Phó thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các quốc gia không quay lưng với toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại. Ông Hà Lập Phong coi đây là những yếu tố đã giúp “nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, đạt được sự phát triển nhanh chóng”. Ông thừa nhận toàn cầu hóa chưa hoàn hảo, song cho rằng việc các quốc gia rút vào “tự cô lập” là quyết định sai lầm.

Trung Quốc năm 2025 ghi nhận mức thặng dư thương mại kỷ lục gần 1.200 tỷ USD , làm dấy lên lo ngại ở nhiều quốc gia rằng hàng hóa Trung Quốc sẽ lấn át các doanh nghiệp bản địa, đặc biệt trong lĩnh vực ôtô.

Xuất khẩu hàng hóa duy trì đà tăng trong năm 2025 đã giúp Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vượt qua các thách thức từ chính sách thương mại khó lường của Tổng thống Trump, cũng như sự trầm lắng của nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa công suất sản xuất ở một số quốc gia, làm tăng nguy cơ kích hoạt làn sóng bảo hộ mới từ các quốc gia muốn củng cố ngành sản xuất trong nước.

Đề cập tới vấn đề này cùng những chỉ trích về mô hình kinh tế của Trung Quốc, ông Hà Lập Phong nhấn mạnh Bắc Kinh không chỉ tìm cách xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.

“Trung Quốc không chỉ muốn xuất khẩu, mà còn mong trở thành thị trường của thế giới. Song, khi Trung Quốc muốn mua, thì các nước khác lại không muốn bán”, ông Hà Lập Phong nói. Theo Politico, điều này ám chỉ động thái của Mỹ khi áp đặt các biện pháp hạn chế đối với việc xuất khẩu chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc.

Theo ông Hà, Bắc Kinh đang thúc đẩy nhu cầu trong nước và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự kinh tế.

“Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp trên toàn thế giới nắm bắt cơ hội từ nhu cầu nội địa đang mở rộng của Trung Quốc, cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng hơn, đồng thời khai thác sâu hơn thị trường tiêu dùng Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa rộng hơn nữa với thế giới”, ông Hà Lập Phong khẳng định.

“Trung Quốc là đối tác thương mại của tất cả các quốc gia, chứ không phải đối thủ. Sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội, không phải mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu”, ông Hà nhấn mạnh thêm trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Phát biểu của Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong thu hút sự chú ý đặc biệt bởi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị đang leo thang. Tại thời điểm này, mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ căng thẳng chưa từng có, sau khi Washington đe dọa sáp nhập Greenland bằng mọi cách.

Diễn biến căng thẳng trong vấn đề Greenland còn khiến Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế mới đối với một số quốc gia châu Âu, sau khi các nước này đưa quân tới Greenland.

Canada, một đồng minh lâu năm của Mỹ, cũng đang chịu tác động từ làn sóng áp thuế của ông Trump và đang có động thái xích lại gần Trung Quốc hơn. Tuần trước, Ottawa đã ký một thỏa thuận nhằm tự do hóa thương mại trong các lĩnh vực nông sản và xe điện với Bắc Kinh.

Phái đoàn Trung Quốc được kỳ vọng sẽ quảng bá hình ảnh Bắc Kinh như một đối tác thương mại và đầu tư đáng tin cậy tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong bối cảnh các chính sách thuế quan mang tính cưỡng ép và khó đoán của Washington đang làm xáo trộn cả đối thủ lẫn đồng minh của Mỹ.