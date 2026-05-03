AI đang giúp Trung Quốc đi đầu trong một ngành mới

Ngành phim ngắn AI tại Trung Quốc đang sản xuất hơn 470 bộ phim mỗi ngày, tạo ra hệ sinh thái mà các công ty nước ngoài không thể cạnh tranh.

Trong tháng 1, hơn 470 bộ phim truyền hình ngắn do AI tạo ra được phát hành mỗi ngày tại Trung Quốc, theo trang công nghệ 36kr. Đây là kết quả của một hệ sinh thái sản xuất nội dung đang hình thành với tốc độ chóng mặt, được hỗ trợ bởi chính sách nhà nước, vốn của các ông lớn công nghệ và công cụ AI ngày càng mạnh mẽ hơn.

Phim truyền hình ngắn, hay còn gọi là phim truyền hình dọc, là định dạng giải trí được Trung Quốc tiên phong phát triển. Mỗi bộ phim gồm hàng chục tập, có độ dài vài phút, thường kết thúc bằng tình tiết gây sốc để giữ người xem.

Định dạng này bùng nổ trong thời kỳ đại dịch và thu hút 660 triệu khán giả trong nước vào năm 2024. Thị trường phim ngắn và phim hoạt hình AI tại Trung Quốc ước đạt 100 tỷ NDT ( 14,6 tỷ USD ) năm 2025, theo Giáo sư Haiyang Li từ Đại học Rice.

Đến năm 2030, ngành này dự kiến đạt 16,2 tỷ USD tại Trung Quốc và 9,5 tỷ USD ở thị trường nước ngoài.

"Nội dung có tần suất liên tục, kinh phí thấp có thể sinh lời nhiều hơn một bộ phim bom tấn duy nhất", Yuki Bi, CEO công ty tư vấn Helios Worldwide nhận định.

Các ông lớn công nghệ Trung Quốc đang đổ nguồn lực vào lĩnh vực này. iQiyi ra mắt Nadou Pro kết nối công ty sản xuất với diễn viên sẵn sàng cấp phép hình ảnh cho nội dung AI. Tencent phát động cuộc thi phim ngắn AI, trong khi ByteDance giảm mạnh chi phí tạo video AI qua công cụ Seedance 2.0. Những công ty này còn đang xây dựng hệ thống tích hợp toàn bộ quy trình từ viết kịch bản đến phân phối và quảng cáo trong một nền tảng duy nhất.

Ngoài ra, hỗ trợ từ nhà nước tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng với doanh nghiệp nước ngoài. Tại Thượng Hải, các startup có thể nhận hỗ trợ lên đến 300.000 NDT ( 44.000 USD ). Nhiều địa phương khác cũng tung ưu đãi thuế, trợ cấp và hỗ trợ GPU.

"Đây là một lĩnh vực kinh doanh mới do Trung Quốc tạo ra. Các công ty nội địa hiện là những người chơi mạnh nhất. Rất khó để cạnh tranh khi họ nhận được hỗ trợ và bảo hộ mạnh mẽ trong nước", Neil Choi, CEO hãng phim Vigloo của Hàn Quốc cho biết.

Sự phát triển nhanh cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Nadou Pro của iQiyi vấp phải phản ứng khi nhiều người nổi tiếng phủ nhận việc đồng ý cấp phép hình ảnh dù tên họ xuất hiện trong cơ sở dữ liệu. iQiyi sau đó phải làm rõ rằng việc có tên trong danh sách chỉ phản ánh ý định tìm kiếm hợp tác tiềm năng, chưa phải cam kết chính thức.

Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đang soạn thảo quy định về bản quyền AI.

"Đối với ngành phụ thuộc vào sản xuất nhanh, các vấn đề sở hữu trí tuệ chưa giải quyết có thể trở thành nút thắt cổ chai nghiêm trọng", Damien Yeo, nhà phân tích tại Fitch Solutions cảnh báo.