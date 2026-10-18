Trung Quốc bất ngờ tăng mua dầu Brazil

Trung Quốc đang một mình "ôm" một nửa tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Brazil, gần gấp 7 lần thị phần của Ấn Độ, nước mua hàng lớn thứ hai.

Theo South China Morning Post, giữa lúc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chao đảo vì xung đột tại vùng Vịnh, kinh tế Brazil đã chớp lấy thời cơ vàng. Theo báo cáo của Hội đồng Thương mại Brazil - Trung Quốc, chỉ trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch song phương đã chạm mốc kỷ lục 143 tỷ USD .

Xuất khẩu dầu thô Brazil sang Trung Quốc lập kỷ lục

Báo cáo phân tích hàng quý dựa trên dữ liệu chính thức của chính phủ cho thấy tình hình tài chính của nền kinh tế Nam Mỹ này đang rất khả quan. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu của Brazil sang Trung Quốc đã tăng 12%, chạm mức 84,7 tỷ USD . Ở chiều ngược lại, nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc vào Brazil cũng ghi nhận mức tăng gần 10%, đạt 58,6 tỷ USD .

Chênh lệch cán cân hai chiều tạo ra một khoản thặng dư thương mại lên tới 26,1 tỷ USD chỉ trong vòng 9 tháng, chiếm tới 42% tổng thặng dư thương mại của Brazil với toàn thế giới.

Góp phần tạo nên những kỷ lục là dầu thô, khi doanh số xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đã tăng 49%, đạt kỷ lục 21,8 tỷ USD . Sự bùng nổ đến từ hai nhân tố chính là khối lượng vận chuyển lẫn giá bán lần lượt tăng 27% và 17%. Trung Quốc đang một mình "ôm" một nửa tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Brazil, gần gấp 7 lần thị phần của Ấn Độ, nước mua hàng lớn thứ hai.

Bất chấp những biến động của thị trường quốc tế, dữ liệu hải quan Trung Quốc do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) trích dẫn cho thấy nước này đã mạnh tay gom dầu từ Brazil, ngay cả trong bối cảnh tổng lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm tới 32% vào quý II. Sự dịch chuyển chiến lược này đã đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Brazil ra toàn cầu tăng gần 29%, đạt 43 tỷ USD . Không chỉ riêng Trung Quốc, doanh số bán dầu sang Ấn Độ của Brazil cũng ghi nhận mức tăng phi mã 165%.

Sự bùng nổ của thị trường năng lượng đã tạo ra bước dịch chuyển lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Brazil. Báo cáo cho thấy dầu mỏ hiện chiếm tới gần 26% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc, tăng 6,3 điểm % so với năm trước và chỉ đứng sau mặt hàng chủ lực là đậu nành (chiếm hơn 35%).

Đà tăng trưởng đang chững lại

Bên cạnh những kỷ lục xuất khẩu kể trên, số liệu 9 tháng đầu năm cũng cho thấy đà tăng trưởng xuất khẩu của Brazil sang Trung Quốc đang chậm lại.

Cụ thể, mức tăng này đã chậm lại từ khi Hội đồng báo cáo hồi tháng 7, khi xuất khẩu sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng tới 22%.

Trái ngược với sự bùng nổ của thị trường năng lượng, mặt hàng thịt bò lại ghi nhận sự sụt giảm và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của Brazil. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thịt bò nước này đã sụt giảm 8,5%, xuống còn 5,5 tỷ USD , đi cùng mức giảm 22% về sản lượng. Nguyên nhân xuất phát từ việc Brazil đã chạm mốc hạn ngạch hàng năm 1,1 triệu tấn theo các quy định bảo hộ từ thị trường Trung Quốc.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 5 trong số các quốc gia mua thịt bò của Brazil vào tháng 9, chỉ chiếm 5,6% tổng lượng tiêu thụ, đứng sau Mỹ với thị phần 21,5%.

Ở chiều ngược lại, xe điện là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng nhập khẩu của Brazil từ Trung Quốc. Lượng mua xe hybrid sạc điện của nước này đã tăng 89%, đạt 2,87 tỷ USD , trong khi dòng xe điện chạy bằng pin ghi nhận mức tăng trưởng 341%, chạm mốc khoảng 2,4 tỷ USD .

Các dòng xe hybrid thông thường hiện chiếm khoảng 1/10 tổng lượng xe nhập khẩu của Brazil từ Trung Quốc. Các thương hiệu xứ tỷ dân đang chiếm 86% thị phần xe điện mà Brazil nhập khẩu từ thị trường nước ngoài.

Trước các biến động lớn từ thị trường, BYD - nhà sản xuất ôtô lớn nhất của Trung Quốc tại Brazil - đã chủ động vận chuyển những lô hàng lớn trước thời điểm nhu cầu tăng vọt, đồng thời tiến hành lắp ráp trực tiếp xe điện tại nhà máy đặt ở Camaçari, thuộc bang Bahia.

Bên cạnh các mặt hàng chủ lực kể trên, báo cáo cũng ghi nhận những kết quả ban đầu của thị trường Trung Quốc khi tiến hành mở cửa với các mặt hàng nông sản của Brazil. Cụ thể, doanh thu từ lúa miến đã đạt 170 triệu USD , trong đó thị trường tỷ dân hiện tiêu thụ tới 95% tổng lượng xuất khẩu loại ngũ cốc này của Brazil.

Song song với đó, xuất khẩu spodumene, một loại khoáng chất chứa lithium, của quốc gia Nam Mỹ cũng tăng lên 339%, chạm mức 172,3 triệu USD , với 97% sản lượng có điểm đến là Trung Quốc.