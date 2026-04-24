Trung Quân Idol lao đao

Hai show diễn có Trung Quân tham gia phải thay đổi giữa thời điểm nam ca sĩ này vướng ồn ào. Trong đó đêm nhạc "Yêu người có ước mơ" bị hủy bỏ.

Những ngày qua, Trung Quân Idol trở thành tâm điểm tranh luận khi một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết tố nam ca sĩ có hành vi tác động vật lý phụ nữ khi say xỉn. Kèm theo bài đăng hôm 21/4 là hình ảnh được cho của nạn nhân với các vết trầy xước, bầm tím.

Trung Quân xin lỗi giữa sóng tranh cãi

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trung Quân Idol trở thành từ khóa nóng với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người dùng mạng xã hội trực tiếp gọi tên nam ca sĩ, yêu cầu anh giải thích. Trong thời điểm nhạy cảm, Trung Quân Idol giữ im lặng, khóa trang cá nhân, chỉ giữ lại fanpage có hơn 800.000 người theo dõi.

Ít giờ sau, bác sĩ Phạm Minh Trường - chủ nhân bài đăng - cho biết đang thu thập bằng chứng, trích xuất camera và làm việc với luật sư để hoàn tất thủ tục pháp lý. Ông Trường bày tỏ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi từ nam ca sĩ này, cũng không yêu cầu bồi thường mà chỉ mong muốn vụ việc được xử lý theo đúng tiến trình.

Người này cũng thuật lại tình huống khi vụ việc xảy ra: “Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”.

Tới tối 21/4, Trung Quân đăng tải một bài viết xin lỗi nhưng xóa bỏ ngay lập tức.

Một ngày sau, Trung Quân mở lại trang cá nhân và chính thức lên tiếng. Nam ca sĩ cho biết đã trực tiếp gặp xin lỗi người phụ nữ. Anh thừa nhận sai sót và bày tỏ sự hối hận. Anh cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian qua.

“Tôi thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Tôi cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực. Xin chân thành xin lỗi”, Trung Quân viết.

Vụ việc của Trung Quân gây bàn tán những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Nhiều show nhạc bị ảnh hưởng

Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và danh tiếng của Trung Quân. Trước khi ồn ào nổ ra, anh là ca sĩ đắt show và có lượng fan ổn định. Anh tham gia nhiều sự kiện âm nhạc khác nhau, các show phòng trà. Thời gian qua, thậm chí có thông tin nam ca sĩ sẽ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Do đó, nhiều khán giả đặt câu hỏi “số phận” nam ca sĩ này trong chương trình sẽ đi đâu về đâu.

Trước mắt, ít nhất 2 show diễn trong tháng 4 đã thay đổi. Lý do được cho là vụ ồn ào của Trung Quân.

Song song với ồn ào đời tư, lịch trình biểu diễn của Trung Quân Idol cũng bị ảnh hưởng. Ban tổ chức đêm nhạc Yêu người có ước mơ - dự kiến diễn ra ngày 25/4 - thông báo tạm hoãn.

“Chúng tôi đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xây dựng những phương án phù hợp nhất cho chương trình. Các thông tin cập nhật chi tiết, bao gồm phương án xử lý và quyền lợi dành cho khán giả, sẽ được thông báo trong vòng 10 ngày tới thông qua các kênh chính thức”, BTC cho biết.

Trong khi đó, ê-kíp chương trình của Đức Trí tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM (diễn ra tối 23/4) xác nhận Trung Quân không tham gia như kế hoạch ban đầu. Thay thế Trung Quân là ca sĩ Phương Thanh.

Sắp tới Trung Quân còn một số show diễn khác, chẳng hạn đêm nhạc kết hợp Myra Trần vào 2/5 tại TP.HCM. Tuy nhiên, BTC chưa thông báo về kế hoạch liên quan đến sự kiện này.

Chiều 23/4, dưới bài đăng xin lỗi của Trung Quân, bác sĩ Minh Trường lên tiếng, cho biết sẽ tôn trọng mong muốn của vợ và bỏ qua vụ việc lần này. “Hy vọng đây cũng là bài học để em biết cách tôn trọng người khác, như một cách để tôn trọng bản thân và nghề nghiệp của mình”, ông Trường phản hồi.

Động thái này có thể xem như tạm khép lại vụ ồn ào nhưng nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nam ca sĩ. Sau lời xin lỗi, Trung Quân vẫn phải đối diện với tai tiếng, cơn khủng hoảng phía trước, thậm chí sự quay lưng từ khán giả. Hình ảnh xấu xí của người nổi tiếng là điều khó thể xóa nhòa trên suốt chặng đường hoạt động.