Trung - Nhật nhất trí xây dựng quan hệ chiến lược cùng có lợi

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Nhật Bản sẽ thu hẹp khác biệt, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương.

Vào khoảng 17h chiều 31/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Gyeongju, Hàn Quốc - bên lề Hội nghị APEC và kéo dài trong khoảng thời gian 30 phút.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Takaichi nhấn mạnh rằng, “Trung Quốc là nước láng giềng quan trọng đối với Nhật Bản. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực và cộng đồng quốc tế”; đồng thời bày tỏ mong muốn đối thoại thẳng thắn với nhà lãnh đạo Trung Quốc, hướng tới thúc đẩy “mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, cùng có lợi dựa trên lợi ích chiến lược chung” giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng bày tỏ sự quan ngại về các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, cũng như các vấn đề đang tồn đọng giữa hai bên, nhấn mạnh mong muốn “làm giảm bớt những lo ngại này”, trên cơ sở sự tăng cường hiểu biết và hợp tác, đồng thời đạt được những kết quả cụ thể.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội đàm, bà Takaichi cho biết: “Tại hội đàm, tôi đã truyền đạt một cách thẳng thắn những lo ngại của Nhật Bản về vấn đề biển đảo và một số tồn tại khác trong quan hệ song phương và đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác.

Hai bên cho rằng hội đàm lần này là dịp để hai bên đối diện với các vấn đề và tìm cách giải quyết, đồng thời, thúc đẩy những lĩnh vực có thể hợp tác.

Hai bên cũng xác nhận sẽ tăng cường đối thoại về cơ chế quản lý xuất khẩu, thúc đẩy chia sẻ hướng tới việc đạt được những nhận thức chung về nhiều vấn đề”.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ hy vọng hai bên “sẽ duy trì liên lạc và hợp tác cùng nhau để phát triển quan hệ Trung - Nhật đi đúng hướng”; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để cùng duy trì nền tảng chính trị của quan hệ song phương, thúc đẩy mối quan hệ chiến lược và cùng có lợi, đồng thời nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa hai nước mang tính xây dựng và ổn định theo yêu cầu của thời đại mới, dựa trên các nguyên tắc và phương hướng đã được xác lập trong các văn kiện chính trị được ký kết.

Theo giới phân tích, thời gian gần đây Trung Quốc đã có động thái hướng tới ổn định quan hệ với Nhật Bản, dù vẫn thận trọng với đường lối của tân Thủ tướng Takaichi - người được xem là có lập trường bảo thủ cứng rắn, nhất là về vấn đề ngoại giao và an ninh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng gửi điện mừng ngay trong ngày nhậm chức tới các cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Fumio Kishida và Ishiba Shigeru, nhưng bà Takaichi lại không nhận được điện chúc mừng tương tự.

Tuy nhiên, ngày 28/10 vừa qua, trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc với các nội dung được nhận định là “nhằm chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh”, ông Vương Nghị cho biết, “hai bên đang chú ý đến một số tín hiệu tích cực mà Nội các mới của Nhật Bản đưa ra”.