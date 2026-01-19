Trưng bày ảnh trước Đại hội Đảng XIV thu hút đông đảo đại biểu

Trước khi bước vào phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIV, đông đảo đại biểu dừng lại trước không gian trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Triển lãm là điểm nhấn văn hóa đặc biệt chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện, gồm khoảng 500 bức tư liệu quý, được chia thành 8 phần theo dòng chảy lịch sử gắn với các kỳ Đại hội Đảng. Mỗi phần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng, từ Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc Đổi mới và hội nhập hôm nay.

Phần 8 - trung tâm của triển lãm - tái hiện thành tựu 40 năm Đổi mới và các định hướng lớn trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV. Các hình ảnh phản ánh rõ nét ba đột phá chiến lược, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và dấu ấn chuyển đổi số, hiện đại hóa đất nước.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm, không gian trưng bày sử dụng sắc đỏ - vàng chủ đạo, tạo nên không khí trang nghiêm mà vẫn tràn đầy khí thế. Trung tâm trưng bày là khối tạo hình chữ V, biểu tượng cho Việt Nam và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đặt tại tầng hai Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khu trưng bày nằm ngay hành lang phải vào hội trường lớn, tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu dừng chân chiêm ngưỡng. Mỗi bức ảnh là một lát cắt thời gian, kể lại hành trình dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 96 năm qua.

Ngoài hình ảnh tư liệu, Thông tấn xã Việt Nam còn bố trí màn hình điện tử khổ lớn, cập nhật liên tục các hoạt động của Đại hội và hiển thị những mốc son trong lịch sử Đảng. Giải pháp này giúp tăng tính tương tác và tạo điểm nhấn công nghệ tại sự kiện chính trị quan trọng.

Trưng bày ảnh giới thiệu quá trình phát triển của đất nước qua các giai đoạn: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thống nhất đất nước, đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế. Các dấu mốc hiện lên sống động, giúp người xem cảm nhận rõ hơn tinh thần “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”.

Triển lãm “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” là lời khẳng định vững chắc cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Qua từng bức ảnh, tinh thần kiên cường, sáng tạo và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân được truyền tải đầy cảm hứng.

Sáng 19/1, trước phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XIV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 19/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.