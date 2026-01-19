Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/1, trước khi diễn ra phiên trù bị Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nghi lễ trước khi diễn ra các kỳ Đại hội Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đây là kỳ đại hội lịch sử, xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Chủ đề của Đại hội XIV là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên không sử dụng giấy tờ, 1.586 máy tính bảng đã phát đến tất cả đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng. Dự kiến có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ tài liệu giấy.

Sáng 19/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.