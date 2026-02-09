Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai lĩnh án 20 năm tù

Tỷ phú truyền thông Jimmy Lai bị kết án 20 năm tù với các cáo buộc thông đồng thế lực nước ngoài và xuất bản ấn phẩm kích động.

Tỷ phú truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị tòa án kết án 20 năm tù giam với các tội danh “âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài” và “xuất bản ấn phẩm mang tính kích động”, theo phán quyết được Tòa án Tây Cửu Long (Hong Kong, Trung Quốc) tuyên hôm 9/2.

Vợ của Jimmy Lai, bà Teresa (đeo kính râm), và Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-kiun) tiến vào tòa án sáng ngày 9/2. Ảnh: Nikkei

Các thẩm phán nhận định hành vi phạm tội của ông Lai có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do đó mức án tối đa 20 năm tù là phù hợp. Trong số này, hai năm được tính trùng với bản án mà ông Lai đang chấp hành, đồng nghĩa ông sẽ phải thụ án thêm 18 năm, Reuters đưa tin.

Jimmy Lai, 78 tuổi, là người sáng lập tờ Apple Daily, bị kết tội hồi tháng 12/2025 theo Luật An ninh Quốc gia Hong Kong với hai cáo buộc trên.

Apple Daily được thành lập năm 1995, ban đầu nổi tiếng nhờ các nội dung giật gân, khai thác đời tư giới nghệ sĩ và các vụ án hình sự nghiêm trọng. Trong các cuộc biểu tình những năm gần đây tại Hong Kong, tờ báo thường xuyên đăng tải các bài viết chỉ trích chính quyền trung ương Bắc Kinh và chính quyền đặc khu.

Sau khi Luật An ninh Quốc gia được ban hành, Jimmy Lai bị bắt vào tháng 8/2020 với cáo buộc cấu kết với thế lực nước ngoài và gian lận. Đến tháng 6/2021, Apple Daily buộc phải đóng cửa sau khi cảnh sát Hong Kong đột kích trụ sở và phong tỏa toàn bộ tài sản của tờ báo.

Bên ngoài phiên tòa xét xử trùm truyền thông Jimmy Lai tại Tây Cửu Long, Hong Kong ngày 9/2. Ảnh: Reuters.

Tại phiên tòa, ông Lai phủ nhận mọi cáo buộc. Khi được dẫn ra khỏi phòng xử, ông vẫy tay chào những người tham dự ở khu vực công chúng, trong đó có vợ ông là bà Teresa, cựu Giám mục Hong Kong - Hồng y Joseph Zen, cùng nhiều cựu phóng viên Apple Daily.

Trước đó, luật sư bào chữa Robert Pang lập luận rằng một bản án tù dài hạn sẽ “vô cùng khắc nghiệt” đối với người cao tuổi và có tiền sử bệnh lý như ông Lai.

“Mỗi ngày trong tù đều khiến ông ấy tiến gần hơn tới cái chết”, luật sư Pang nói trước tòa.

Phản hồi quan điểm này, công tố viên dẫn các báo cáo y tế trong trại giam cho biết tình trạng sức khỏe tổng thể của ông Lai vẫn ổn định, không có khiếu nại sau khi được điều trị các vấn đề về tim mạch, răng và móng. Theo phía công tố, việc biệt giam ông Lai được thực hiện theo yêu cầu cá nhân của bị cáo nhằm tránh bị quấy rối.

Dù hai người con của ông Lai gần đây nhiều lần bày tỏ lo ngại về sức khỏe của cha, giới chức Hong Kong khẳng định ông được chăm sóc “đầy đủ và toàn diện” trong thời gian thụ án.

Cùng ngày, tòa án cũng tuyên án đối với 8 bị cáo khác, trong đó có 6 cựu lãnh đạo của Apple Daily. Tất cả những người này đều đã nhận tội.

Trước thời điểm tuyên án, một số lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Hong Kong và Bắc Kinh trả tự do cho Jimmy Lai. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông đã nêu trường hợp của ông Lai - người mang quốc tịch Anh - trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai kêu gọi phóng thích ông Lai.