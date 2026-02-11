Trùm giang hồ Thanh Hóa Ý 'Ẻng' và đàn em lĩnh án

TAND tỉnh Thanh Hóa đưa Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng") và đồng bọn ra xét xử với nhiều tội danh.

Ngày 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng") cùng các đồng phạm về các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Đánh bạc" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 15/8/2024, Bùi Quốc Ý cùng một số người có hành vi bắt giữ và hành hung trái pháp luật anh K.D.T. (cộng tác viên chuyên trang Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam).

Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. đến Công ty Bất động sản Đạt - Ý để liên hệ làm việc theo giấy giới thiệu của tòa soạn.

Bùi Quốc Ý và đồng bọn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, thay vì hợp tác làm việc, các bị cáo đóng cửa, khống chế và dùng tay chân đánh nạn nhân.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn ép anh T. di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nhằm đe dọa, dằn mặt.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của một số bị cáo trong vụ án. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc được xác định hơn 26 triệu đồng.

Đáng chú ý, Bùi Quốc Ý cùng một số bị cáo khác còn bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Cụ thể, các bị cáo tổ chức khai thác đất vượt ranh giới và vượt công suất cho phép tại dự án Trại gà giống Xuân Phú.

Hành vi này bị xác định thu lợi bất chính hơn 5,6 tỷ đồng , gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên, môi trường và ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Bùi Quốc Ý giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Các hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân, trật tự công cộng và trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Ý 15 tháng tù về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", tổng hợp hình phạt là 45 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo bị phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Đối với các bị cáo khác trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù đến 24 tháng tù về các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Đánh bạc", tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và vai trò của từng bị cáo.