Công an Hà Nội mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993; trú tại thôn Phú Xuân, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ), Lý Kim Yến (SN 1994; trú tại Ngõ 12 Trưng Trắc, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 23/9/2023 tại số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thông báo tìm bị hại của bị can Nguyễn Dương Kiều Vy và Lý Kim Yến.

Mọi thông tin, xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (hoặc thông qua đồng chí Đỗ Đình Thành, địa chỉ số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).