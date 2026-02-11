Hàng trăm nhà đầu tư sập bẫy lừa của tổng giám đốc

Tổng giám đốc lừa đảo kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Nam (SN 1979, trú tại Ninh Bình) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính (Công ty PFS) và giữ chức vụ Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT.

Trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho tổ chức, cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư theo tỷ lệ 1,5-6%/số tiền góp vốn/ tháng.

Ảnh minh họa.

Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết trả nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi, kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công công Trần Tuấn Bình (SN 1954) phụ trách khối đầu tư, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư.

Ông Bình còn phụ trách các trưởng nhóm đi kêu gọi đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư vào nhóm. Để các nhân viên trong khối này hoạt động hiệu quả, Nam chi thưởng hoa hồng cho các nhân viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Đối với khối kinh doanh, Nam phân công anh Phan Như Ý (SN 1989) phụ trách, có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.

Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, anh Ý sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp tài sản vay tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Nam. BỊ cáo dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.

Cáo buộc cho rằng, do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty PFS.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam không sử dụng kinh doanh cho vay như đã hứa hẹn mà sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng . Hiện, 206 nhà đầu tư yêu cầu Nam bồi thường hơn 112 tỷ đồng . Đến nay, bị cáo không có khả năng chi trả, chưa bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Cơ quan tố tụng xác định Nam đã đưa ra thông tin gian dối về việc kêu gọi góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho tổ chức, cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư nhưng không thực hiện như cam kết, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, sử dụng chi phí công ty và chi tiêu cá nhân.

Tổng cộng, bị cáo Hoàng Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 265 tỷ đồng của 396 bị hại.

Đối với các bị hại, Cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai, khi có đơn yêu cầu bồi thường sẽ dành quyền khởi kiện Hoàng Nam trong vụ án dân sự khác.

Quá trình điều tra xác định các nhân viên công ty, các trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS nêu trên đều không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền Hoàng Nam chiếm đoạt của các bị hại, nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản.

Đưa bị cáo Hoàng Nam ra xét xử, nhưng TAND TP Hà Nội đã phải trì hoãn phiên xử do thiếu nhiều người bị hại.