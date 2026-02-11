Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế xe container mua pháo lậu về bán kiếm lời

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an phường Yên Sơn (tỉnh Ninh Bình) tạm giữ tài xế xe container để điều tra hành vi "Tàng trữ, buôn bán pháo lậu".

Theo thông tin từ Công an phường Yên Sơn, khoảng 19h ngày 9/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng phát hiện xe container đầu kéo BKS 15H…., kéo theo rơ-moóc BKS 15R…, dừng đỗ trên quốc lộ 12B, đoạn qua địa bàn phường, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện trên cabin xe có 2 thanh niên, gồm Lê Thanh Cao (34 tuổi, trú phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) là người điều khiển phương tiện và Bùi Văn Lương (24 tuổi, trú phường Yên Sơn).

Tai xe container, mua phao lau, ban kiem loi anh 1

Đối tượng Lê Thanh Cao cùng tang vật là 16 hộp pháo lậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Cao đang bán pháo lậu cho Lương. Các đối tượng đã tự giác giao nộp 16 hộp pháo hoa xuất xứ Trung Quốc, tổng khối lượng 30,8 kg. Làm việc với cơ quan công an, Lê Thanh Cao khai nhận đã đặt mua số pháo trên qua mạng Internet, sau đó mang theo trên xe container để bán kiếm lời khi có khách hỏi mua.

Hiện Công an phường Yên Sơn củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Đức/Tiền Phong

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

