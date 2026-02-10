Nhóm khiêng quan tài diễu phố để tăng view ra tòa

Chiều 10/2, TAND khu vực I (TP.HCM) mở phiên sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án khiêng quan tài diễu phố. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và gây dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Các bị cáo Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Quyết), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm), Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng (đều là nhân viên trại hòm) và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh) cùng bị đưa ra xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tuấn 2 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm) mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa mỗi bị cáo 2 năm tù, cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại tòa.

Cùng về tội danh này, bị cáo Ngô Văn Ràng (nhân viên trại hòm) và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh) cùng 2 năm tù cho hưởng án treo.

Đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok tên "Never GG" với mục đích kinh doanh, bán quần áo online. Để nhiều người biết đến cửa hàng, Tuấn đã quay nhiều clip với các ý tưởng khác nhau, đăng lên mạng xã hội nhằm tạo hiệu ứng và tăng tương tác (câu view) nhưng không được như mong muốn. Sau đó, Tuấn nghĩ ra việc quay clip 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện gây sốc, tăng view.

Cả nhóm thống nhất thiết kế áo in chữ "never GG" ở mặt trước, "DIE EVERYDAY" ở mặt sau, đồng thời cắt decal dán 2 bên hông quan tài. Tuấn đến một trại hòm tại Long An gặp Nguyễn Văn Thẩm mua một cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng bốn người khác khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Theo yêu cầu của Tuấn, Khoa tìm được một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành để quay clip, chụp ảnh vào ngày 25/2/2025. Tuấn đã thuê hai mẫu ảnh và thuê Lại Hoàng Thiên Phúc đi chụp ảnh, quay phim.

Khoảng 10h ngày 25/2/2025, Tuấn và các bị cáo khác có mặt tại studio theo kế hoạch. Thẩm cùng các bị cáo Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn, Ràng và Nghĩa lái xe tang lễ chở quan tài đến giao cho Tuấn.

Đến nơi, Tuấn đưa 5 áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho họ để mặc vào rồi khiêng quan tài để chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh xong, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng về lại trước studio để quay clip. Quãng đường khiêng quan tài khoảng 200 m.

Muốn gây được sự chú ý hơn nữa, Tuấn bàn với Khoa, Quyết, Xuân đưa quan tài trở lại trước chợ Bến Thành để quay lại. Tuấn gọi Thẩm trở lại khu vực chợ Bến Thành để tiếp tục khiêng quan tài cho Tuấn quay clip và hứa trả thêm tiền công.

Khoảng 15h cùng ngày, Thẩm chở quan tài quay lại trước giao lộ Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Trương Định, phường Bến Thành.

Tuấn đưa áo cho nhóm của Thẩm mặc rồi cho họ khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ, hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi quay lại trước cửa Nam chợ Bến Thành ra đường Lê Lai hướng về tới giao lộ Lê Lai - Phan Chu Trinh.

Về nhà, Tuấn chỉnh sửa lại các clip, ảnh để dựng thành video hoàn chỉnh. Trưa ngày 1/3/2025, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người quần áo đen - chữ đỏ khiêng quan tài màu đen, nền chữ trắng "neverGG", "DIE EVERYDAY" với tựa đề "ÁO QUANGG/DIE EVERYDAYcollection hiện đã được phát hành" lên tài khoản TikTok "never GG" để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo.

Chỉ sau vài ngày, clip khiêng quan tài diễu phố trước khu vực cửa Nam, chợ Bến Thành của Tuấn thu hút nhiều người quan tâm (hơn 8.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ), nhưng không gây hiệu ứng tích cực mà ngược lại còn gây dư luận tiêu cực trong xã hội..

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm. Các bị cáo nghĩ đơn giản đó là việc câu view để bán hàng chứ không nghĩ hành vi đó gây tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến xã hội, đồng thời thể hiện sự hối hận về hành vi của mình và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.