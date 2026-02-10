Khởi tố giám đốc doanh nghiệp và cộng sự sản xuất, buôn bán hàng giả

Mua tinh dầu giá rẻ trong nước rồi biến hóa thành hàng loạt chai tinh dầu hít ngoại nhập với nhãn hiệu, tem nhãn giả mạo để bán ra thị trường, nên giám đốc một doanh nghiệp cùng nữ cộng sự đã phải vào vòng tố tụng hình sự.

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại khoản 1 Điều 192 BLHS đối với Nguyễn Thiên Trường (SN 1969) và Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1990, cùng trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào ngày 6/1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hành chính đột xuất tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP, có trụ sở giao dịch tại tổ dân phố Phước Điền, phường Nam Nha Trang. Tại đó, tổ công tác phát hiện khoảng 2.000 chai tinh dầu hít dán nhãn dán bằng chữ nước ngoài với nhiều dấu hiệu bất minh.

Nguyễn Thiên Trường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP (bên trái), nghe công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi lập biên bản thu giữ, niêm phong lô hàng nêu trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả điều tra cho thấy với chức trách Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP, ông Nguyễn Thiên Trường trực tiếp chỉ đạo Tổng quản lý Nguyễn Thị Phương Thanh tổ chức thực hiện hành vi làm giả lô hàng bằng cách mua tinh dầu giá rẻ từ một số doanh nghiệp trong nước rồi đặt hàng in ấn nhãn hiệu, tem nhãn giả mạo hàng hóa Thái Lan sản xuất rồi dán lên sản phẩm.

Với thủ đoạn gian dối này, Trường và Thanh đã biến tinh dầu nội địa thành hàng hóa nhập ngoại để lừa dối người tiêu dùng khi tung ra thị trường bán giá cao nhờ dán nhãn mác nước ngoài nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài việc bị khởi tố, 2 bị can Trường và Thanh còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.