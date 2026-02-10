Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp và cộng sự sản xuất, buôn bán hàng giả

  • Thứ tư, 11/2/2026 00:00 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Mua tinh dầu giá rẻ trong nước rồi biến hóa thành hàng loạt chai tinh dầu hít ngoại nhập với nhãn hiệu, tem nhãn giả mạo để bán ra thị trường, nên giám đốc một doanh nghiệp cùng nữ cộng sự đã phải vào vòng tố tụng hình sự.

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại khoản 1 Điều 192 BLHS đối với Nguyễn Thiên Trường (SN 1969) và Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1990, cùng trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào ngày 6/1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hành chính đột xuất tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP, có trụ sở giao dịch tại tổ dân phố Phước Điền, phường Nam Nha Trang. Tại đó, tổ công tác phát hiện khoảng 2.000 chai tinh dầu hít dán nhãn dán bằng chữ nước ngoài với nhiều dấu hiệu bất minh.

Dich vu VINDACAP, cong ty VINDACAP, doanh nghiep VINDACAP, giam doc VINDACAP, Ke toan VINDACAP anh 1

Nguyễn Thiên Trường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP (bên trái), nghe công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi lập biên bản thu giữ, niêm phong lô hàng nêu trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả điều tra cho thấy với chức trách Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP, ông Nguyễn Thiên Trường trực tiếp chỉ đạo Tổng quản lý Nguyễn Thị Phương Thanh tổ chức thực hiện hành vi làm giả lô hàng bằng cách mua tinh dầu giá rẻ từ một số doanh nghiệp trong nước rồi đặt hàng in ấn nhãn hiệu, tem nhãn giả mạo hàng hóa Thái Lan sản xuất rồi dán lên sản phẩm.

Với thủ đoạn gian dối này, Trường và Thanh đã biến tinh dầu nội địa thành hàng hóa nhập ngoại để lừa dối người tiêu dùng khi tung ra thị trường bán giá cao nhờ dán nhãn mác nước ngoài nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài việc bị khởi tố, 2 bị can Trường và Thanh còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/san-xuat-buon-ban-hang-gia-giam-doc-doanh-nghiep-va-mot-cong-su-bi-khoi-to-i796793/

Hữu Toàn/Công an nhân dân

Dịch vụ VINDACAP công ty VINDACAP doanh nghiệp VINDACAP giám đốc VINDACAP Kế toán VINDACAP Dịch vụ VINDACAP công ty VINDACAP doanh nghiệp VINDACAP giám đốc VINDACAP Kế toán VINDACAP

    Đọc tiếp

    Dien bien moi nhat ve thi hanh an vu Alibaba va dong pham hinh anh

    Diễn biến mới nhất về thi hành án vụ Alibaba và đồng phạm

    6 giờ trước 19:18 10/2/2026

    0

    Thi hành án dân sự TP.HCM cho hay, đơn vị này tổ chức thi hành án vụ Alibaba, buộc Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bồi thường 2.445 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại. Đến nay đã xử lý tài sản, chi trả tổng cộng 812 tỷ đồng theo nhiều đợt.

    Nhom khieng quan tai dieu pho de tang view ra toa hinh anh

    Nhóm khiêng quan tài diễu phố để tăng view ra tòa

    2 giờ trước 22:32 10/2/2026

    0

    Chiều 10/2, TAND khu vực I (TP.HCM) mở phiên sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án khiêng quan tài diễu phố. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và gây dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý