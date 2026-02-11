Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Thông tin mới vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TP.HCM

  • Thứ tư, 11/2/2026 08:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an TP.HCM cho biết Công an phường Bến Thành đã mời những người liên quan trong vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn khu phố sau va chạm giữa 2 ôtô và đang lập hồ sơ, xác minh, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 10/2, ông Mã Thanh (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) điều khiển ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, thì xảy ra va chạm với ôtô do anh L.N.T (sinh năm 1992, tài xế xe công nghệ) điều khiển. Thời điểm này, trên xe có anh N.V.H.A (sinh năm 1987) là hành khách.

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để trao đổi, dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại. Ít phút sau, ông Ngô Duy Đông (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) điều khiển môtô đến hiện trường và cùng ông Mã Thanh tham gia tranh cãi.

Vu duoi danh nhau, Gay nao loan, Trung tam TP.HCM anh 1

Từ trái sang: Thanh và Đông tại cơ quan công an.

Trong quá trình xô xát, ông Mã Thanh và ông Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A., gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Cơ quan công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

