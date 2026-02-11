Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngụy trang ma túy trong hộp thức ăn thú cưng để đưa đi tiêu thụ

  • Thứ tư, 11/2/2026 15:00 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Cất giấu ma túy tại bãi đất trống, chia nhỏ rồi ngụy trang trong hộp thức ăn thú cưng để vận chuyển, đó là thủ đoạn của đường dây ma túy liên tỉnh bị Công an TP.HCM bóc gỡ.

Ngày 11/2, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh giữa TP.HCM và Tây Ninh, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/1, Tổ công tác Đội 2 PC04 phối hợp Công an phường An Lạc bắt quả tang Bùi Trí Đức (SN 1987, ngụ An Giang) trước số 545 Kinh Dương Vương khi đang vận chuyển 50,27 gam Ketamine.

Nguy trang ma tuy, Thuc an thu cung anh 1

Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận số ma túy trên do Huỳnh Tấn Lộc (SN 2000, ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM) chỉ đạo mang đi giao cho khách.

Ngay sau đó, một tổ công tác khác tiến hành bắt khẩn cấp Lộc. Khám xét nơi ở của Đức và Lộc, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2,15 kg Ketamine và 1,65 kg MDMA, cùng nhiều túi nylon chứa viên nén và chất bột nghi ma túy.

Mở rộng điều tra, công an truy xét, bắt giữ thêm 6 đối tượng khác trong đường dây. Tổng tang vật thu giữ hơn 2,2 kg Ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc, 0,109 gam Methamphetamine cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng cất giấu ma túy tại bãi đất trống, sau đó phân chia nhỏ, ngụy trang trong hộp giấy đựng thức ăn thú cưng để vận chuyển, tiêu thụ tại nhiều địa phương nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện Phòng PC04 Công an TP.HCM đã khởi tố cả 8 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thể hiện quyết tâm cao độ trong đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy với phương châm: không chỉ đánh "khúc giữa" mà xử lý toàn bộ đường dây, kể cả đối tượng cầm đầu và người sử dụng.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

