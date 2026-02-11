Một công ty bị phạt 138 triệu do chứa nhiều người nước ngoài trái phép

Công an phường Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết qua kiểm tra phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó có 7 công dân Campuchia và 6 người quốc tịch Bangladesh.

Qua công tác rà soát, kiểm tra người nước ngoài cư trú, làm việc tại địa phương, Công an phường Chơn Thành phát hiện một công ty trên địa bàn có dấu hiệu sử dụng lao động là người nước ngoài chưa đúng quy định pháp luật. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an xác định tại cơ sở này có 7 người mang quốc tịch Campuchia đang cư trú, làm việc, nhưng không có giấy tờ hợp pháp về xuất, nhập cảnh và giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Những người mang quốc tịch Campuchia cư trú, làm việc nhưng không có giấy tờ hợp pháp.

Qua xác minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở và 7 công dân Campuchia vi phạm, tổng số tiền phạt 138 triệu đồng, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang) tổ chức trao trả 7 công dân Campuchia nói trên về nước theo quy định của Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia.

Qua nắm tình hình và tiến hành kiểm tra, Công an phường Chơn Thành phát hiện KCN Becamex - Bình Phước có 6 người nước ngoài quốc tịch Bangladesh đến làm việc tại công trình và được bố trí ở tạm tại nhà trọ thuộc khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành.

Tổ chức trao trả 7 công dân Campuchia về nước.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng Công an xác định 5/6 trường hợp đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam, 1 trường hợp không có dấu nhập cảnh. Cơ sở lưu trú chưa thực hiện khai báo tạm trú theo quy định đối với người nước ngoài.

Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Phát hiện 6 người nước ngoài quốc tịch Bangladesh tại một công trình trong KCN Becamex - Bình Phước.

Cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và giấy phép lao động, tuyệt đối không tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài trái phép.