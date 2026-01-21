Trục xương sống Man City gãy vụn sau khi thua MU

Thất bại 1-3 của Manchester City trên sân đội bóng đàn em Bodo/Glimt tại lượt 7 vòng phân hạng Champions League cho thấy cỗ máy của Pep Guardiola gặp trục trặc nghiêm trọng.

Haaland thi đấu dưới sức khi trở lại Na Uy.

Cú sốc tại Na Uy không chỉ nằm ở những con số trên bảng tỷ số, mà nó phơi bày sự rệu rã đến khó tin trong lối chơi của nhà đương kim vô địch nước Anh. Man City thua một cách toàn diện, nơi mà đẳng cấp ngôi sao bị lu mờ hoàn toàn bởi tinh thần chiến đấu và sự hiệu quả đáng kinh ngạc của đội chủ nhà.

Đây không phải là một trận thua do thiếu may mắn, mà là hệ quả tất yếu của một chuỗi sa sút phong độ và những chấn thương tâm lý chưa được chữa lành sau trận Derby Manchester thảm họa.

Thảm họa từ "trục xương sống" gãy vụn và những con số biết nói

Điều đáng sợ nhất đối với người hâm mộ "The Citizens" trong trận đấu này không phải là sức mạnh của đối thủ, mà là sự sụp đổ đồng loạt của những niềm hy vọng lớn nhất. Một đội bóng muốn vận hành trơn tru cần một trục xương sống vững chắc, nhưng tại Na Uy, trục dọc của Man City đã gãy vụn hoàn toàn.

Từ chốt chặn cuối cùng Gianluigi Donnarumma, trung vệ trẻ Max Alleyne, đến "nhạc trưởng" Rodri và "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland, tất cả đều có một ngày thi đấu dưới sức đến thảm hại. Trên các trang chấm điểm uy tín, cả bốn ngôi sao này đều bị tô màu "đỏ lòm" với số điểm dưới 6, mức điểm dành cho những màn trình diễn tệ hại.

Sự tương phản càng trở nên đau đớn hơn khi nhìn sang phía bên kia chiến tuyến. Bốn vị trí tương ứng trong trục dọc của Bodo/Glimt lại thi đấu thăng hoa rực rỡ với những điểm số "xanh ngắt" trên 7. Sự chênh lệch này cho thấy Man City đã thua ngay trong những cuộc đối đầu cá nhân trực diện nhất trên sân.

Những ai cố gắng bào chữa rằng Man City chỉ thua vì kém may mắn sẽ phải câm lặng trước những thống kê chuyên môn chi tiết. Dù Bodo/Glimt chỉ kiểm soát bóng bằng một nửa đội khách, họ không hề lép vế về mặt thế trận tấn công. Số liệu chỉ ra rằng đội chủ nhà ngang ngửa với gã khổng lồ nước Anh về số cơ hội lớn tạo ra (4 cơ hội) và số lần dứt điểm trúng đích (5 lần).

Đặc biệt, các chỉ số nâng cao như bàn thắng kỳ vọng (xG) và bàn thắng kỳ vọng từ những cú sút trúng đích (xGOT) vạch trần sự thật trần trụi về chất lượng chơi bóng. Bodo đạt chỉ số xG là 1,6, nhỉnh hơn con số 1,23 của Man City, chứng tỏ họ tạo ra những tình huống ăn bàn rõ rệt hơn.

Nhưng con số gây sốc nhất chính là xGOT: trong khi Man City chỉ đạt 0,59 phản ánh sự vô duyên và thiếu hiểm hóc trong các pha dứt điểm, thì Bodo đạt tới 2,52. Điều này có nghĩa là các chân sút của đội bóng Na Uy tung ra những cú sút cực kỳ chất lượng, đưa bóng vào những vị trí khó cản phá, khiến thất bại của Donnarumma là điều không thể tránh khỏi.

Man City đã bị đánh bại bởi một đối thủ chơi hay hơn, sắc bén hơn và hiệu quả hơn, chứ không phải bởi thần may mắn. Chỉ số xGOT chỉ ra Bodo thắng Man City 3-1 là xứng đáng.

Thủ môn Donnarumma có một trận đấu thất vọng.

Hiệu ứng domino từ derby Manchester và cuộc khủng hoảng niềm tin

Sự sụp đổ trước Bodo/Glimt là đỉnh điểm của một biểu đồ phong độ đang lao dốc không phanh của Man City kể từ đầu năm 2026. Đội bóng của Pep Guardiola dường như đang rơi vào một chu kỳ sa sút đáng báo động khi họ không biết mùi chiến thắng trong ba trận liên tiếp tại Premier League trước các đối thủ dưới cơ như Sunderland, Chelsea và Brighton.

Những trận hòa nhạt nhòa đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy cỗ máy đang vận hành thiếu trơn tru. Song, phải đến thất bại "lấm lưng trắng bụng" trước Manchester United cuối tuần qua, mọi thứ mới thực sự vỡ lở.

Trận thua trước gã hàng xóm đang trong cơn khủng hoảng, đội bóng tệ đến mức vừa phải thay huấn luyện viên, dường như giáng thêm một đòn chí mạng vào tâm lý của các cầu thủ Man City. Việc để một MU đang rối ren đánh bại không chỉ lấy đi 3 điểm, mà còn lấy đi sự tự tin và kiêu hãnh của nhà vô địch.

Nó khiến các ngôi sao của Man City bắt đầu tự hoài nghi về năng lực bản thân, nghi ngờ về hệ thống chiến thuật và thậm chí là "nghi ngờ nhân sinh quan" của chính mình. Hệ quả nhãn tiền là một Man City rệu rã, thiếu sức sống và đôi chân nặng trĩu trên đất Na Uy.

Có cảm giác như dư âm từ trận derby Manchester vẫn còn ám ảnh trong tâm trí họ, khiến những pha xử lý trở nên thiếu quyết đoán và những bước chạy không còn thanh thoát. Sự mệt mỏi về thể chất cộng hưởng với sự "sang chấn" về tâm lý biến Man City thành một tập thể dễ bị tổn thương đến mức một đội bóng đàn em như Bodo/Glimt cũng có thể bắt nạt.

Nếu Pep Guardiola không sớm tìm ra liệu pháp sốc lại tinh thần, "vết trượt" này có thể sẽ kéo theo cả một mùa giải sụp đổ dây chuyền.