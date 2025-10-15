Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trục xuất 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

  • Thứ tư, 15/10/2025 12:15 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa trục xuất 6 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ (Tuyên Quang) tiến hành các thủ tục trục xuất 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng thực hiện việc trục xuất 6 đối tượng người Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trước đó, qua công tác trao đổi với Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc công dân Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép vào tháng 9/2025 qua đường mòn khu vực biên giới thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành xác minh, truy tìm và phát hiện được 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta đang ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người nói trên về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật".

Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất 6 người này ra khỏi lãnh thổ nước ta qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ.

Thu Hằng - Long Vân/Tiền Phong

