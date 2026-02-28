Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Trục xuất 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

  • Thứ bảy, 28/2/2026 21:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, xử lý và hoàn tất thủ tục trục xuất 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp với đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục trục xuất 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm T.B.W (SN 2001) và C.Y.M (SN 2009).

Trung Quoc anh 1

Hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị trục xuất về nước.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phường Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép. Tổ công tác đã mời các trường hợp này về trụ sở Công an phường để làm việc.

Qua xác minh, cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, không có thông tin nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật”.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên, đồng thời hoàn tất các thủ tục trục xuất.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, che giấu, chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép; chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

https://tienphong.vn/an-giang-truc-xuat-2-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-post1823788.tpo?gidzl=R7os5kBl2m5kPB4JvFC83czaknZyzmbUTZItJAcY2LXnFkOPgQWC3NPfin6g-0W2T3YsHZ2zfOibuE441m

Báo Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Trung Quốc An Giang nhập cảnh trục xuất An Giang

