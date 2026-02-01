Trực tiếp Real Madrid vs Rayo Vallecano

Lúc 20h ngày 1/2, Real Madrid có trận đấu quan trọng với Rayo Vallecano ở vòng 22 La Liga trên sân Bernabeu.

Mbappe nhận kỳ vọng lớn.

Sau cú vấp ngã đáng tiếc tại Champions League, Real Madrid hiểu rằng họ không có thời gian để thất vọng. Trở lại La Liga, mục tiêu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất rõ ràng, đó là tiếp tục gây sức ép tối đa lên Barcelona trong cuộc đua vô địch và những tín hiệu tích cực đang lần lượt xuất hiện tại Bernabeu.

Real Madrid đang sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, trong đó có hai trận dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa. Đáng chú ý, 4 chiến thắng gần nhất đều có cách biệt từ hai bàn trở lên, phản ánh sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi.

Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này, Real sẽ thiết lập chuỗi thắng dài nhất tại giải quốc nội kể từ năm 2017, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Barca xuống 1 điểm. Thành tích áp đảo trước các đội thuộc nhóm cuối bảng mùa này (9 thắng, 1 hòa) càng củng cố niềm tin rằng "Los Blancos" khó có thể sảy chân.

Ở chiều ngược lại, Rayo Vallecano bước vào trận đấu với tâm trạng nặng nề. Hai thất bại liên tiếp khiến họ chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm, với số điểm thấp hơn cùng kỳ năm mùa giải gần nhất.

Chuỗi phong độ nghèo nàn, chỉ một chiến thắng trong 11 trận La Liga, cho thấy Rayo đang thực sự sa sút. Thành tích sân khách càng khiến nỗi lo gia tăng, khi họ chỉ giành được một điểm trong 5 chuyến xa nhà gần nhất.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội khách. Real Madrid bất bại trong 15 lần tiếp đón Rayo gần nhất tại La Liga, còn Rayo là đối thủ mà họ thua nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Với Kylian Mbappe sẵn sàng ra sân, Real Madrid có đầy đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng nữa, qua đó tiếp tục cuộc đua song mã căng thẳng với Barcelona.