Trực tiếp Real Madrid vs Benfica

Lúc 3h ngày 26/2, Real Madrid tiếp đón Benfica trong trận lượt về vòng play-off Champions League.

Real Madrid chưa từng vắng mặt ở vòng 1/8 Champions League.

Trận lượt về giữa Real Madrid và Benfica diễn ra trong bối cảnh đầy căng thẳng, không chỉ vì kết quả 1-0 nghiêng về Los Blancos ở lượt đi mà còn bởi những lùm xùm ngoài sân cỏ liên quan đến Vinícius và Gianluca Prestianni. Sau khi ghi bàn quyết định ở trận trước, Vinicius đã tố cáo cầu thủ trẻ của Benfica có hành vi phân biệt chủng tộc, khiến bầu không khí trước màn tái đấu càng thêm nóng bỏng.

Dù chỉ nắm lợi thế tối thiểu, Real Madrid có quyền tự tin. Đội bóng Hoàng gia đã đi tiếp ở 22/23 lần gần nhất thắng lượt đi tại vòng knock-out Champions League. Phong độ sân nhà của họ cũng rất ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường tại Bernabeu và thắng 6/8 trận Champions League sân nhà gần nhất.

Tuy nhiên, Benfica không phải đối thủ dễ khuất phục. Đại diện Bồ Đào Nha từng đánh bại Real 4-2 ở vòng bảng mùa này. Dẫu vậy, lịch sử chống lại họ khi “Đại bàng” bị loại 7/8 lần gần nhất thua lượt đi trên sân nhà ở cúp châu Âu. Thành tích sân khách tại Champions League cũng không ủng hộ Benfica khi họ thua 4/5 trận gần nhất.

Vinicius tiếp tục là tâm điểm, khi anh đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần đây. Bên kia chiến tuyến, thủ thành Anatoliy Trubin được kỳ vọng tạo khác biệt sau chuỗi trận có trung bình hơn 4 pha cứu thua mỗi trận. Với nhiều trụ cột vắng mặt ở cả hai đội, trận đấu hứa hẹn căng thẳng và có thể lại chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ tại Bernabéu.