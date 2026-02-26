Trực tiếp PSG vs Monaco

Chỉ cần hòa Monaco ở trận lượt về play-off vào rạng sáng 26/2, Paris Saint-Germain có thể giành vé vào vòng 1/8 Champions League mùa thứ 14 liên tiếp.

PSG bước vào trận đấu tại Parc des Princes với lợi thế trong tay. Ở lượt đi trên sân Monaco, họ bị dẫn trước và trải qua khoảng 20 phút đầu đầy khó khăn. Tuy nhiên, bản lĩnh giúp thầy trò Luis Enrique lội ngược dòng thành công. Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21 PSG thắng một cặp knock-out Champions League sau khi bị dẫn hai bàn.

Phong độ của đội bóng thủ đô Pháp đang rất ổn định. PSG đã thắng bốn trận knock-out liên tiếp tại Champions League. Họ cũng toàn thắng hai trận sân nhà gần nhất. Tại Parc des Princes, PSG bất bại 8 trong 9 trận gần đây trên mọi đấu trường. Hai chiến thắng mới nhất có tổng tỷ số 8-0. Trước Monaco, PSG không thua trong năm lần tiếp đón gần nhất. Ở các trận knock-out gặp đối thủ này trong thế kỷ 21, họ cũng chưa từng thất bại.

Ở chiều ngược lại, Monaco bước vào lượt về với nhiệm vụ buộc phải thắng. Phong độ của họ tại Champions League những năm gần đây không khả quan. Monaco đã bị loại ở ba vòng knock-out gần nhất mà họ tham dự. Lần gần nhất đội bóng này vượt qua vòng 1/8 là mùa giải 2016/17. Khi đó, Kylian Mbappe còn ở tuổi teen và góp công lớn đưa Monaco tiến vào bán kết.

Monaco từng tạo nên một màn ngược dòng đáng nhớ. Tại vòng 1/8 mùa 2016/17, họ thua Manchester City 3-5 ở lượt đi nhưng thắng 3-1 ở lượt về để đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, hiện tại phong độ sân khách của Monaco không ủng hộ họ. Chỉ một trong năm trận xa nhà gần nhất của họ kết thúc bằng chiến thắng. Ở Champions League mùa này, Monaco đã thủng lưới 12 bàn sau bốn trận sân khách.

PSG có lợi thế về phong độ và sân bãi. Monaco có niềm tin từ những ký ức đẹp trong quá khứ. Parc des Princes hứa hẹn sẽ chứng kiến một trận đấu căng thẳng, nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định tấm vé đi tiếp.