Trực tiếp Man City 1-0 Aston Villa

Tối 24/5, Antonio Semenyo mở tỷ số cho Man City từ pha dàn xếp đá phạt góc khi đối đầu Aston Villa ở vòng 38 Premier League.

Pha ghi bàn của Semenyo.

Diễn biến chính:

Phút 22, Seyenyo dứt điểm chuẩn xác từ pha dàn xếp đá phạt góc, giúp Man City vượt lên dẫn 1-0.

Man City vượt lên dẫn trước.

Sau nhiều tuần kiên trì bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League, Manchester City cuối cùng cũng phải chấp nhận thất bại. Dẫu vậy, bầu không khí tại Etihad cuối tuần này vẫn sẽ đặc biệt.

Guardiola chuẩn bị khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ huy hoàng cùng Cityzens với 20 danh hiệu lớn nhỏ. Trận gặp Aston Villa vì thế mang ý nghĩa như một buổi chia tay dành cho vị HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB. Không chỉ Guardiola, John Stones và Bernardo Silva cũng được cho là sẽ nói lời tạm biệt đội bóng sau mùa giải này.

Phong độ của Man City vẫn đủ để mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Đội chủ sân Etihad đang sở hữu chuỗi 15 trận bất bại tại Premier League với 10 chiến thắng. Đặc biệt, họ thắng tới 19 trong 20 lần gần nhất tiếp Aston Villa trên sân nhà, bao gồm chuỗi 15 trận thắng liên tiếp trước đối thủ này tại Etihad.

Tuy nhiên, Aston Villa chắc chắn không muốn trở thành “khách mời” trong ngày lễ chia tay của Guardiola. Đoàn quân của Unai Emery vừa tạo nên lịch sử khi đánh bại Freiburg 3-0 để giành chức vô địch Europa League, danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982. Chiến thắng 4-2 trước Liverpool ở vòng gần nhất cũng cho thấy Villa đang đạt phong độ cao.

Dù vậy, phong độ sân khách vẫn là nỗi lo lớn với đội bóng thành Birmingham khi họ chưa thắng trong 6 chuyến xa nhà gần nhất tại Premier League. Trước một Man City luôn bùng nổ tại Etihad, Villa sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn phá hỏng ngày chia tay của Pep Guardiola.

