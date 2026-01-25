Trực tiếp Crystal Palace vs Chelsea

Dù phải đối đầu Crystal Palace ngay tại Selhurst Park, Chelsea có cơ sở để tự tin khi đang đạt phong độ cao, trong khi chủ nhà có quá nhiều vấn đề.

Chelsea đang chơi ổn dưới thời vị HLV mới.

Palace đang hỗn loạn. Sau khi HLV Oliver Glasner bất ngờ xác nhận sẽ rời Crystal Palace vào cuối mùa giải, nội bộ đội bóng thành London đang bất ổn. Trước đó, đội trưởng Marc Guehi gia nhập Manchester City, khiến CLB yếu đi trông thấy.

Glasner gần đây cũng công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB vì thiếu đầu tư, nhưng bản thân HLV này cũng không làm tốt sau các thất bại đáng thất vọng.

Dù vậy, Crystal Palace vẫn chưa sa thải Glasner ngay lập tức. Tuy nhiên, áp lực dành cho HLV người Áo lúc này rất lớn. Chỉ có Burnley (13 trận) là đội có chuỗi không thắng dài hơn Palace (7 trận) tại Premier League, trong đó “Đại bàng” hòa 2 và thua 5.

Việc thiếu chiều sâu đội hình là nguyên nhân khiến Palace không thể duy trì phong độ trong suốt 90 phút, cả ở đấu trường quốc nội lẫn UEFA Conference League.

Đối đầu Chelsea, đội đang thăng hoa dưới thời HLV mới Rosenior, Palace sẽ gặp khó. Dù vẫn còn những lo ngại về lối chơi, Rosenior đã thắng 3 trong 4 trận đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Chelsea, ở 3 đấu trường khác nhau.

Chelsea vươn lên vị trí thứ 6, chỉ kém đội xếp thứ 4 là Liverpool 2 điểm. Nếu đánh bại Palace, Rosenior sẽ giúp Chelsea áp sát, thậm chí lọt top 4.

Về thống kê, Chelsea vượt trội trong các trận derby London, khi chỉ kém Arsenal về số điểm giành được kể từ mùa 2022/23. Ngược lại, chỉ West Ham có thành tích tệ hơn Palace trong cùng giai đoạn.

Ở lượt đi mùa này, hai đội hòa 0-0 tại Stamford Bridge. Palace cũng không thắng Chelsea trong 16 lần chạm trán gần nhất với Chelsea tại Premier League (hòa 3, thua 13).

Palace cũng chỉ giữ sạch lưới 3 lần trong 34 trận league gần nhất gặp Chelsea.

Về lực lượng, Chelsea có thể thiếu Cole Palmer do chấn thương đùi, trong khi Filip Jorgensen, Tosin Adarabioyo, Romeo Lavia và Levi Colwill chắc chắn vắng mặt.

Palace đón Ismaila Sarr trở lại sau CAN, nhưng Daichi Kamada, Cheick Doucoure và Eddie Nketiah không thể thi đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD