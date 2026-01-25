Nani viết tiếp sự nghiệp ở tuổi 39

Ở tuổi 39, Nani gia nhập FC Aktobe theo hợp đồng một năm, không chỉ để thi đấu mà còn bắt đầu lộ trình chuyển mình sang vai trò phát triển bóng đá.

Nani vẫn khao khát chinh phục danh hiệu ở tuổi 39. Ảnh: Reuters.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Manchester United, Nani, chính thức ký hợp đồng có thời hạn một năm với FC Aktobe, đội bóng giàu truyền thống của Kazakhstan. Thương vụ được hoàn tất sau khi Nani trở thành cầu thủ tự do vào cuối năm 2024, khép lại quãng thời gian thi đấu tại Estrela.

Ở tuổi 39, quyết định sang Kazakhstan của Nani không đơn thuần mang tính ngắn hạn. Bản hợp đồng với Aktobe bao gồm vai trò mở rộng, gắn liền với dự án phát triển bóng đá và đào tạo trẻ của CLB. Đây được xem là bước đi chiến lược, cho thấy cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha đang chuẩn bị nghiêm túc cho giai đoạn hậu sự nghiệp cầu thủ.

“Tôi rất hào hứng với dự án mới này và với cơ hội góp phần phát triển bóng đá tại CLB cũng như ở Kazakhstan. FC Aktobe mang đến những điều kiện tuyệt vời và tôi cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt ngay từ đầu. Tôi tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau nâng tầm đội bóng, không chỉ trong nước mà còn trên bình diện quốc tế”, Nani chia sẻ trong thông báo chính thức.

FC Aktobe là một trong những thế lực của bóng đá Kazakhstan, với 5 chức vô địch quốc gia trong lịch sử. Mục tiêu trước mắt của CLB là lần đầu tiên giành quyền tham dự một giải đấu cấp CLB của UEFA, và kinh nghiệm dày dạn của Nani được kỳ vọng mang lại giá trị cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Kể từ trận đấu cuối cùng năm 2024, Nani hoàn thành khóa UEFA A Elite Youth Licence, một trong những chứng chỉ huấn luyện trẻ cao nhất châu Âu. Điều đó cho thấy, tại Aktobe, anh không chỉ là một ngôi sao sắp bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, mà còn là nhân tố định hình cho một dự án dài hạn.

Với Aktobe, đây là bản hợp đồng mang ý nghĩa biểu tượng. Với Nani, đó là khởi đầu của một chương mới, nơi kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và khát vọng đóng góp cho bóng đá được đặt lên hàng đầu.