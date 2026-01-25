Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trực tiếp Barcelona vs Oviedo

  • Chủ nhật, 25/1/2026 22:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

22h15 ngày 25/1, Barcelona tiếp đón Real Oviedo thuộc 21 La Liga.

Barca được dự đoán giành 3 điểm.

Cục diện bảng xếp hạng: Barcelona đang đứng thứ 2 với 49 điểm, kém Real 2 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Trong khi đó, Oviedo đứng cuối bảng với 13 điểm.

Thống kê đáng chú ý:

  • Barcelona đã ghi tới 16 bàn thắng trong hiệp hai trên sân nhà ở giải vô địch quốc gia mà không để đối thủ ghi bàn nào.
  • Barcelona chỉ nhận 31 thẻ vàng, con số thấp nhất giải đấu mùa này.
  • Oviedo đã để thủng lưới tới 8 bàn trong 30 phút đầu tiên ở các trận đấu sân khách ở giải quốc nội, con số cao nhất tại La Liga.
  • Đã có 8 thẻ đỏ được rút ra trong 8 trận đấu gần đây nhất của Oviedo.

Thông tin lực lượng:

  • 7 trong số 11 bàn thắng của Robert Lewandowski mùa này được ghi sau giờ nghỉ giữa hiệp.
  • Federico Viñas đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp cho Oviedo, và cả 3 bàn thắng của anh mùa này đều được ghi mở tỷ số trên sân khách.
  • Ferran Torres đã vắng mặt trong trận đấu hồi giữa tuần của Barcelona, ​​trong khi Pedri phải rời sân vì chấn thương. Oviedo có đội hình gần như đầy đủ.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu của Barcelona

Hai bàn thắng của Kylian Mbappe giúp Real Madrid đánh bại Villarreal 2-0 ngay tại Ceremica, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng LaLiga sau một trận đấu nhiều giằng co.

20 giờ trước

Duy Anh

Barcelona Barcelona La Liga Yamal

    Đọc tiếp

    Truc tiep Arsenal vs MU hinh anh

    Trực tiếp Arsenal vs MU

    1 giờ trước 22:00 25/1/2026

    0

    Sau khi đánh bại Man City, MU tiếp tục đối diện thử thách khó nhằn mang tên Arsenal ở vòng 23 Premier League đêm 25/1.

    Nani viet tiep su nghiep o tuoi 39 hinh anh

    Nani viết tiếp sự nghiệp ở tuổi 39

    2 giờ trước 21:27 25/1/2026

    0

    Ở tuổi 39, Nani gia nhập FC Aktobe theo hợp đồng một năm, không chỉ để thi đấu mà còn bắt đầu lộ trình chuyển mình sang vai trò phát triển bóng đá.

