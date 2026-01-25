Trực tiếp Barcelona vs Oviedo

22h15 ngày 25/1, Barcelona tiếp đón Real Oviedo thuộc 21 La Liga.

Barca được dự đoán giành 3 điểm.

Cục diện bảng xếp hạng: Barcelona đang đứng thứ 2 với 49 điểm, kém Real 2 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Trong khi đó, Oviedo đứng cuối bảng với 13 điểm.

Thống kê đáng chú ý:

Barcelona đã ghi tới 16 bàn thắng trong hiệp hai trên sân nhà ở giải vô địch quốc gia mà không để đối thủ ghi bàn nào.

Barcelona chỉ nhận 31 thẻ vàng, con số thấp nhất giải đấu mùa này.

Oviedo đã để thủng lưới tới 8 bàn trong 30 phút đầu tiên ở các trận đấu sân khách ở giải quốc nội, con số cao nhất tại La Liga.

Đã có 8 thẻ đỏ được rút ra trong 8 trận đấu gần đây nhất của Oviedo.

Thông tin lực lượng:

7 trong số 11 bàn thắng của Robert Lewandowski mùa này được ghi sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Federico Viñas đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp cho Oviedo, và cả 3 bàn thắng của anh mùa này đều được ghi mở tỷ số trên sân khách.

Ferran Torres đã vắng mặt trong trận đấu hồi giữa tuần của Barcelona, ​​trong khi Pedri phải rời sân vì chấn thương. Oviedo có đội hình gần như đầy đủ.