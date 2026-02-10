Trực tiếp Chelsea vs Leeds

Chelsea sẽ có cơ hội nối dài chuỗi phong độ ấn tượng tại Premier League khi tiếp đón Leeds United trên sân Stamford Bridge ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Chelsea có lợi thế sân nhà trước Leeds. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi HLV Liam Rosenior được bổ nhiệm, Chelsea toàn thắng cả bốn trận tại Premier League. Đây là sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn trước đó, khi “The Blues” không thắng trong năm trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất nước Anh (hòa 3, thua 2).

Phong độ thăng hoa tiếp tục được duy trì vào cuối tuần qua khi Chelsea đánh bại Wolves 3-1 ngay trên sân khách. Trận đấu đó chứng kiến Cole Palmer tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick ngay trong hiệp một, tạo nền tảng cho chiến thắng thuyết phục của đội bóng áo xanh.

Hiện tại, Chelsea đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu một điểm và hơn Liverpool ở vị trí thứ sáu bốn điểm.

Chelsea có phong độ tốt ở giải quốc nội. Ảnh: Reuters.

Ở phía bên kia, Leeds hành quân tới London với tinh thần khá tích cực sau chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest. Đội bóng của HLV Daniel Farke khởi đầu trận đấu đầy ấn tượng khi sớm ghi ba bàn nhờ công của Jayden Bogle, Noah Okafor và Dominic Calvert-Lewin.

Phong độ của Leeds thời gian gần đây cũng có dấu hiệu cải thiện. Trong 12 trận Premier League gần nhất, họ chỉ thua hai trận (thắng 4, hòa 6), trái ngược với giai đoạn đầu mùa khi đội bóng phải nhận tới tám thất bại trong 13 vòng đấu đầu tiên. Nhờ đó, Leeds vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách sáu điểm so với nhóm xuống hạng khi mùa giải còn 13 vòng đấu.

Tuy nhiên, thành tích sân khách vẫn là điểm yếu lớn của Leeds. Họ đã thua 7/12 trận xa nhà tại Premier League mùa này và mới chỉ giành được bảy điểm.

Với phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà, Chelsea đang được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, Leeds vẫn có thể tạo ra thử thách đáng kể nếu tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu và sự cải thiện đã thể hiện trong thời gian gần đây.

Highlights Wolves 1-3 Chelsea Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League