Trực tiếp Barcelona vs Atletico

Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Atletico Madrid tại tứ kết UEFA Champions League hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi hai đội tái ngộ chỉ ít ngày sau màn chạm trán tại La Liga.

Barcelona có lợi thế sân nhà ở lượt đi. Ảnh: Reuters.

Ở lần gặp nhau gần nhất vào cuối tuần qua, Barcelona đã giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Robert Lewandowski, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 7 điểm trên bảng xếp hạng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona đang thể hiện phong độ ấn tượng khi bất bại trên mọi đấu trường trong gần hai tháng qua. Đáng chú ý, họ vừa vùi dập Newcastle với tổng tỷ số 8-3 ở vòng 1/8 Champions League, trong đó có chiến thắng 7-2 trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu tại Champions League lại không ủng hộ Barcelona. Trong hai lần gần nhất chạm trán Atletico ở vòng tứ kết, đội bóng xứ Catalonia đều phải nhận thất bại (mùa 2013/14 và 2015/16). Tổng thể, Barca cũng chỉ thắng 1 trong 4 lần gần nhất gặp đối thủ này tại đấu trường châu lục.

Barcelona gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Atletico. Ảnh: Reuters.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Atlético Madrid bước vào trận đấu với phong độ không tốt khi đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm cả thất bại trước chính Barcelona tại La Liga. Dù vậy, thầy trò HLV Diego Simeone vẫn cho thấy bản lĩnh khi vượt qua Tottenham với tổng tỷ số 7-5 ở vòng 1/8, bất chấp việc để thua 2-3 ở lượt về.

Hiện tại, Atletico đứng thứ 4 tại La Liga và gần như chắc suất dự cúp châu Âu mùa sau, do đó họ có thể dồn toàn lực cho Champions League cũng như trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sắp tới gặp Real Sociedad.

Dù bị đánh giá thấp hơn về phong độ, Atletico vẫn có lý do để tự tin nhờ thành tích đối đầu tốt trước Barcelona tại Champions League. Với tính chất căng thẳng của một trận knock-out, đây hứa hẹn sẽ là màn so tài cân não giữa lối chơi tấn công rực lửa của Barcelona và sự lì lợm, thực dụng đặc trưng của Atletico Madrid.

