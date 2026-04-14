Trực tiếp Atletico Madrid vs Barcelona

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Atletico Madrid và Barcelona rạng sáng 15/4 hứa hẹn kịch tính khi đội bóng xứ Catalonia buộc phải tạo nên cuộc lội ngược dòng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở lượt đi, Barcelona gục ngã 0-2 ngay trên sân nhà trước đoàn quân của HLV Diego Simeone. Bước ngoặt đến ở phút 44 khi trung vệ trẻ Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ, khiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội khách. Tận dụng lợi thế hơn người, Atletico lần lượt ghi bàn nhờ siêu phẩm đá phạt của Julian Alvarez và pha lập công của chân sút chủ lực Alexander Sorloth.

Dù vừa trải qua chuỗi phong độ không ổn định, Atletico vẫn cho thấy sự khó chịu khi được chơi trên sân nhà Wanda Metropolitano. Trước đó, họ từng thắng liền 6 trận sân nhà và hiếm khi “tịt ngòi” tại đây. Ở trận thua Sevilla cuối tuần qua, HLV Simeone cũng chủ động xoay tua đội hình khi thay 10/11 vị trí đá chính để dồn sức cho màn tái đấu với Barca.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick vẫn duy trì phong độ ấn tượng tại La Liga. Chiến thắng 4-1 trước Espanyol mới đây là minh chứng rõ nét, trong đó tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn và 2 kiến tạo.

Dẫn đầu La Liga với khoảng cách an toàn, Barca có thể dồn toàn lực cho đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, ký ức về thất bại 0-2 ở lượt đi cùng áp lực phải ghi ít nhất hai bàn trên sân khách sẽ là thử thách cực đại.

Nếu muốn lật ngược tình thế, hàng công Barcelona cần thể hiện sự sắc bén cần thiết. Ngược lại, Atletico chỉ cần chơi chắc chắn đúng phong cách sở trường và tận dụng tốt cơ hội để bảo vệ lợi thế, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé bán kết.

