Trúc Nhân khóc nghẹn trong đêm nhạc riêng đầu tiên sau 14 năm

"Các ca khúc trên là những câu chuyện chạm đến vấn đề mà xã hội đang quan tâm ở thời điểm ấy. Từ câu chuyện riêng, chúng dần trở thành câu chuyện chung và được nhiều người đồng cảm. Nhân nghĩ rằng khi một câu chuyện cá nhân đủ gần gũi để khán giả nhìn thấy mình trong đó, đó cũng là một cách truyền tải âm nhạc hiệu quả. Với Tân Mùi, Nhân vẫn muốn tiếp tục kể những câu chuyện của mình, chỉ là ở một góc nhìn và sắc thái khác", anh nói.