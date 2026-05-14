Trục lợi từ dịch vụ cung ứng lao động, 6 đối tượng ở Bắc Ninh bị khởi tố

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra làm rõ vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn".

6 bị can bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" gồm: Trịnh Văn Thịnh (SN1994); Hoàng Tiến Sơn (SN 1994, đều có HKTT ở phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Dương Văn Quyết (SN 1992, HKTT tại phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh); Sái Văn Ngọc (SN 1992, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh); Bùi Thị Thu (SN 1977, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Hương Sơn, TP Hà Nội).

Trước đó, tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group, địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn GTGT...

Để làm rõ dấu hiệu sai phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án do Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh. Đến ngày 6 và 7/2/2026, Ban chuyên án quyết định phá án.

Các đối tượng trong vụ án.

Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Tháng 10/2023, đối tượng Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn cùng nhau thành lập Công ty TNHH STB Group do Trịnh Văn Thịnh làm chủ sở hữu, đăng ký 9 mã ngành hoạt động; trong đó, cung ứng và quản lý nguồn lao động là ngành, nghề kinh doanh chính.

Đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm trở lên trong thời gian hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Theo quy định trên, Sơn và Thịnh không đủ điều kiện nên đã thuê bà Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên trên danh nghĩa là Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty để được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động; sau đó làm thủ tục để bà Thủy ủy quyền lại cho Sơn, Thịnh điều hành hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp Giấy phép.

Trong quá trình hoạt động từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2026, ngoài việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp sử dụng lao động đối với các trường hợp lao động do Công ty STB trực tiếp tuyển dụng, thì Sơn, Thịnh còn giúp một số đối tượng trung gian (thường gọi là "Vendor") trong việc hợp thức hóa hợp đồng cung ứng lao động, xuất hóa đơn GTGT đối với các trường hợp do các "Vendor" tuyển dụng với chi phí xuất hóa đơn 2-5% trên giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn…

Căn cứ kết quả điều tra vụ án tính đến thời điểm này và chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh có căn cứ xác định các đối tượng đã có hành vi mua bán trái phép 73 hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 45 tỷ 800 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Hoàng Tiến Sơn và Trịnh Văn Thịnh đã được hưởng lợi số tiền khoảng 840 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.