Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ thành trung tâm kinh tế đêm

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển Kinh tế đêm trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”.

Đề án nêu rõ: Đến năm 2035, kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng của kinh tế đô thị Hà Nội, đóng góp 7 - 8% GRDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12 - 14%/năm trong các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Khu vực kinh tế đêm trục cảnh quan sông Hồng trở thành Trung tâm kinh tế sáng tạo năng động, trung tâm công nghiệp văn hóa, hội tụ tinh hoa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thương mại giá trị cao, kết nối các khu vực kinh tế đêm trong khu vực, đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mới và khẳng định vị thế Thủ đô trên bản đồ sáng tạo khu vực và quốc tế.

Đến năm 2030, phát triển dịch vụ du thuyền đêm trên sông Hồng, nối từ cầu Long Biên đến bãi giữa sông Hồng kết hợp ngắm cảnh thành phố về đêm với biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực trên thuyền.

Đề án định hướng hình thành 6 - 8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15 - 20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24h, được quy hoạch đồng bộ, gắn với hệ thống giao thông công cộng; trong đó ít nhất 3 khu đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa - du lịch đêm cấp khu vực.

Kinh tế đêm được quản lý theo hướng đô thị thông minh với 80 - 90% giao dịch thanh toán không tiền mặt, 100% khu vực trọng điểm được trang bị hệ thống giám sát an ninh và hạ tầng số.

Định hướng đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế đêm có sức cạnh tranh trong khu vực, với kinh tế đêm đóng góp trên 12% GRDP, hình thành thương hiệu “Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”, sở hữu một số không gian và sự kiện đêm mang tầm quốc tế, thu hút 8 - 10 triệu lượt khách quốc tế tham gia hoạt động ban đêm mỗi năm.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra, Hà Nội yêu cầu tập trung quy hoạch không gian kinh tế đêm Hà Nội thành 3 khu vực quản lý hành chính bao gồm vùng động 1, vùng tĩnh 2, vùng chuyển tiếp 3 đảm bảo yếu tố phát triển phù hợp, hiệu quả.

Khai thác chiều sâu văn hóa và giá trị di sản. Tập trung phát triển du lịch văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản và ẩm thực truyền thống, đi kèm việc kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và trật tự đô thị (Khu vực Hoàn Kiếm, khu phố cổ, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tứ Trấn và vùng phụ cận).

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, sự kiện văn hóa, lễ hội, thu hút lực lượng nghệ sĩ, nhà sáng tạo và doanh nghiệp văn hóa… (các tuyến phố đi bộ, công viên, khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; Trung tâm công nghiệp văn hóa; khu phát triển thương mại - văn hóa; hệ thống rạp hát, bảo tàng, triển lãm, phòng tranh và các không gian sáng tạo…).

Phát triển các tổ hợp dịch vụ kinh tế đêm quy mô lớn (trung tâm thương mại, mua sắm, vui chơi giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe…). Áp dụng khung thời gian linh hoạt, từng bước tiến tới hoạt động kéo dài hoặc 24/7.

Khai thác các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng qua đêm, trải nghiệm nghề thủ công, lễ hội truyền thống và du lịch cộng đồng với quy mô phù hợp, vùng di sản, làng nghề và sinh thái ngoại vi (Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Bát Tràng, Vạn Phúc...) và vùng sáng tạo và công nghệ cao (trọng tâm Hòa Lạc).

Định hướng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Thương mại dịch vụ Hà Nội ở trục cảnh quan sông Hồng (dự kiến hoàn thành năm 2030) trở thành khu kinh tế đêm văn hóa - sáng tạo, điểm đến biểu tượng của Hà Nội về đêm đẳng cấp; có hệ thống hạ tầng văn hóa hiện đại, quy mô; nơi hội tụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao; điểm đến nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế với nghệ thuật đặc sắc; hoạt động trải nghiệm giàu bản sắc, hoạt động giải trí hiện đại, dịch vụ thương mại cao cấp...