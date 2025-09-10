Trụ sở chính phủ Nepal chìm trong biển lửa sau biểu tình của giới trẻ

Cung điện Singha Durbar ở trung tâm Kathmandu, nơi đặt trụ sở của nhiều bộ ngành và văn phòng hành chính, bùng cháy dữ dội sau khi các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng khắp thủ đô Nepal ngày 9/9.

Người biểu tình châm lửa đốt trụ sở chính phủ Nepal Ngày 9/9, người biểu tình được cho là đã phá vỡ cổng phía Tây của Cung điện Singha Durbar, xông vào khu vực cấm và châm lửa đốt một phần cổng vào.

Cung điện Singha Durbar, được xây dựng từ năm 1908, là trụ sở chính của chính phủ Nepal, nơi đặt nhiều bộ ngành và các cơ quan trọng yếu khác.

Biểu tình biến thành bạo lực

Cuộc biểu tình, chủ yếu do những người ở độ tuổi cuối thiếu niên và đầu 20 dẫn dắt, đã nổ ra vào ngày 8/9 sau khi chính quyền ban lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm Facebook, YouTube và X.

Biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực, với hàng chục người thiệt mạng ở Kathmandu và khoảng 500 người bị thương, trong đó có hơn 100 cảnh sát.

Nhân chứng cho biết đã xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh khi đám đông tiến sâu vào bên trong.

Những đoạn video khác được chia sẻ trực tuyến cho thấy tòa nhà Quốc hội Nepal cũng chìm trong biển lửa, với các bức tường cháy đen, khói bốc cuồn cuộn lên bầu trời và ngọn lửa vẫn còn cháy khi một đám đông lớn tụ tập bên ngoài.

Tổng thống từ chức sau khi Thủ tướng rời nhiệm sở

Sự kiện Tổng thống Poudel từ chức đánh dấu một thời khắc lịch sử trong đời sống chính trị Nepal, khi cả nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đều rời nhiệm sở dưới sức ép của công chúng.

Ngày 9/9, ngay sau khi chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng KP Sharma Oli, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel cũng đã quyết định rời nhiệm sở trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ những cuộc biểu tình do giới trẻ lãnh đạo cùng làn sóng phẫn nộ của công chúng về nạn tham nhũng và tình trạng kiểm duyệt kỹ thuật số.

Ông Ram Chandra Paudel (giữa) bỏ phiếu bầu Tổng thống ở Kathmandu, ngày 9/3/2023. Ảnh: TTXVN

Hai sự kiện từ chức liên tiếp này báo hiệu khả năng thay đổi trong cách thức quản trị và đặt ra thách thức cho tầng lớp tinh hoa chính trị của đất nước.

Lực lượng an ninh Nepal vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các nhà quan sát nhận định phong trào do giới trẻ dẫn dắt đã tái định hình diễn ngôn dân chủ của Nepal và có thể ảnh hưởng tới mô hình lãnh đạo trong tương lai.