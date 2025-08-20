Trọng tài thân Real chê tình huống rút thẻ đỏ cầu thủ Osasuna

Real Madrid mở màn La Liga bằng chiến thắng 1-0 trước Osasuna nhờ quả phạt đền, nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ đội khách gây nhiều tranh cãi.

Bretones bị đau trước khi nhận thẻ đỏ

Trong những phút bù giờ nghẹt thở, khi Osasuna đang dồn toàn lực tìm cơ hội gây áp lực về phía khung thành Real Madrid, bất ngờ trung vệ Abel Bretones - người chơi chắc chắn suốt cả trận - bị truất quyền thi đấu. Trọng tài Adrián Cordero rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm giữa Bretones và Gonzalo Garcia.

Hình ảnh Bretones ôm đầu ngỡ ngàng phản ánh sự bất công mà anh cảm nhận: đó vốn chỉ là một tình huống xứng đáng nhận thẻ vàng, không hơn. Ngay lập tức, quyết định này tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Trên sóng kênh Cope, bình luận viên kỳ cựu Manolo Lama không giấu nổi sự phẫn nộ: “Nếu rút thẻ đỏ trong tình huống này, thì lẽ ra trọng tài cũng nên truất quyền cả trợ lý và chính bản thân mình”.

Trong khi đó, cựu trọng tài Mateu Lahoz - một gương mặt nhiều năm gắn với những cuộc tranh luận bất tận - lên tiếng trên Movistar: “Trợ lý ở ngay đó, thấy rất rõ. Đây chỉ là một pha bóng đáng phạt thẻ vàng, bởi nó không hề gây nguy hiểm đến sự an toàn của Gonzalo. VAR không cần can thiệp”.

Phát biểu của Lahoz khiến dư luận nhớ lại sự nghiệp cầm còi đầy sóng gió của ông. Từng nhiều lần bị chỉ trích có xu hướng thiên vị Real Madrid, Lahoz luôn là tâm điểm của những cuộc khẩu chiến giữa hai nửa bán đảo Iberia: Madrid và Barcelona.

Người hâm mộ Real Madrid phản biện rằng, đúng là Lahoz từng có những quyết định gián tiếp mang lợi thế cho “Los Blancos”, nhưng ông cũng không ít lần đưa ra những phán xử bất lợi. Vấn đề nằm ở sự thiếu nhất quán, điều khiến Lahoz trở thành “nhân vật chính” trong không ít trận Siêu kinh điển.

Phía Barcelona nhiều lần cáo buộc ông không đủ khả năng kiểm soát trận đấu. Ngược lại, HLV Carlo Ancelotti lại luôn công khai ủng hộ: “Mateu Lahoz là trọng tài giỏi nhất Tây Ban Nha và châu Âu”.

Trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Osasuna lẽ ra đã khép lại gọn gàng với bàn thắng trên chấm 11 mét. Nhưng thay vào đó, nó bị phủ bóng bởi quyết định gây tranh cãi ở những phút cuối. Thẻ đỏ dành cho Abel Bretones không chỉ thổi bùng sự giận dữ của Osasuna mà còn làm dấy lên một lần nữa những cuộc tranh luận muôn thuở về công tác trọng tài ở La Liga – nơi mà ranh giới giữa công tâm và sai lệch vẫn luôn mong manh.