Trọng tài quen thuộc với bóng đá Việt Nam bắt chính ở World Cup 2026

Trọng tài Ma Ning trở thành cái tên đặc biệt tại World Cup 2026 khi là đại diện duy nhất của Trung Quốc góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trọng tài Ma Ning bắt chính ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

FIFA sắp xếp trọng tài Ma Ning cầm còi trận đấu giữa Ecuador và Curacao tại bảng E World Cup 2026 vào sáng 21/6. Đây cũng là lần đầu tiên ông bắt chính tại một kỳ World Cup. Đáng chú ý, trận đấu này còn diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của vị vua áo đen sinh năm 1979.

Ma Ning là gương mặt kỳ cựu của giới cầm còi Trung Quốc. Ông từng hai lần giành danh hiệu “Còi vàng” vào các năm 2016 và 2017, đồng thời được biết đến với biệt danh “vua thẻ phạt” bởi phong cách điều hành nghiêm khắc.

Thống kê cho thấy trọng tài Ma Ning trung bình rút khoảng 4 thẻ vàng mỗi trận, một con số rất cao đối với giới cầm còi. Trong hơn 400 trận đã điều khiển, Ma Ning rút gần 1.600 thẻ vàng.

Đây là kỳ World Cup thứ hai của trọng tài người Trung Quốc. Tại World Cup 2022 ở Qatar, ông chỉ làm nhiệm vụ trọng tài thứ tư. Sự xuất hiện của Ma Ning tại giải đấu năm nay thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Trung Quốc. Trên mạng xã hội Weibo, các nội dung liên quan đến hành trình của ông tại giải đấu đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Trọng tài Ma Ning cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi từng cầm còi ở AFF Cup (tiền thân của ASEAN Cup) và vòng chung kết U23 châu Á. Ông từng hứng chịu chỉ trích vì những quyết định gây bất lợi cho các đội tuyển Việt Nam.

Pha lập công ấn định chiến thắng của tuyển Đức Deniz Undav hoàn tất cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.