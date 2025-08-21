Trọng tài Chile mắc sai lầm không tưởng

Trong trận đấu giữa La Serena và Unión La Calera tại vòng 20 giải vô địch quốc gia Chile cuối tuần qua, sai lầm khó tin xảy ra từ phía trọng tài chính khi ông chỉ định phạt góc thay vì công nhận bàn thắng.

Trọng tài Gaston Phillippe Noriega ban đầu đưa ra quyết định sai lầm khó tin.

Trong một đợt phản công ở phút 86, cầu thủ Bryan Mendoza của Unión La Calera dứt điểm đưa bóng chạm người cầu thủ La Serena bay vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Gaston Phillippe Noriega lại không chút do dự chỉ định quả phạt góc.

Bất chấp tình huống rõ ràng là một bàn thắng, quyết định gây tranh cãi này khiến cầu thủ và khán giả trên khán đài không khỏi ngỡ ngàng. Tỷ số khi đó đang là 1-0 nghiêng về La Serena, và quyết định cho Unión La Calera hưởng phạt góc của trọng tài Noriega khiến tất cả sốc.

Cuối cùng, công nghệ VAR phải vào cuộc và xác định pha bóng trên là một bàn thắng hợp lệ, buộc trọng tài Noriega phải sửa sai. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Truyền thông Chile sau đó công kích trọng tài Noriega dữ dội, cáo buộc ông này thiếu trình độ ở mức cơ bản để điều hành hạng đấu cao nhất nền bóng đá.

Không ít người hâm mộ trên mạng xã hội, cũng nhanh chóng lên tiếng chỉ trích trọng tài, với một bình luận cho rằng: “Đây là lỗi ngớ ngẩn nhất mà tôi từng thấy, may mà VAR có mặt”.

AS nhận định lỗi trọng tài trong trận đấu giữa La Serena và Unión La Galera, khi chỉ định phạt góc thay vì công nhận bàn thắng, là một trong những sự cố hy hữu nhất của bóng đá thế giới trong nhiều năm qua.