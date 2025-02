Trọng tài Anh bị bắt vì xâm hại trẻ em

Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Gareth Viccars đối mặt với cáo buộc về hành vi "thực hiện hoạt động tình dục" với một cô gái 15 tuổi. Ông được cho là cố ý chạm vào người cô gái vào tháng 11/2021.

Vị này này xuất hiện tại Tòa án Magistrates Willesden vào tuần trước, sau đó bị bắt tạm giam. Ông sẽ tiếp tục ra hầu tòa tại Tòa án Snaresbrook Crown vào ngày 7/3 và được yêu cầu xác nhận có nhận tội hay không.

Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã đình chỉ Viccars trong khi cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang diễn ra. Vị trọng tài 46 tuổi chưa điều hành bất kỳ trận đấu nào trong mùa giải này.

Một đại diện của PGMOL nói với Sky Sports: "Ngay khi những cáo buộc được phát hiện, ông Viccars bị đình chỉ ngay lập tức. Vì vụ việc hiện trong quá trình điều tra chính thức của cơ quan chức năng, chúng tôi không thể bình luận thêm".

Viccars không còn làm trọng tài kể từ năm ngoái và lần cuối cùng xuất hiện là vào ngày 3/2/2024 với vai trò trọng tài thứ 4 trong trận đấu giữa Charlton Athletic và Derby County ở giải League One.

Ngoài làm nhiệm vụ trọng tài ở các hạng đấu thấp và giải đấu cúp ở Anh, Viccars còn có công việc chính là môi giới bất động sản.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.