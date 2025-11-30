Trong công việc cần tham vọng nhưng đừng tham lam

Tham vọng là yếu tố rất quan trọng để phát triển trên con đường sự nghiệp. Để đạt được những dự định của mình, bạn nên chia nhỏ lộ trình, chinh phục lần lượt các thử thách.

Sự tự tin và tham vọng sẽ thúc đẩy bạn tiến lên trên con đường sự nghiệp. Ảnh: tvN.

Nếu bạn hài lòng với công việc hay môi trường hiện tại, thì bạn đang tiến gần hơn đến khủng hoảng. Đây là thời đại xảy ra muôn vàn thay đổi trong chớp mắt. Mỗi ngày có vô số công ty phá sản, vô số công ty ra đời khởi nghiệp. Những gì chúng ta phải làm là bắt kịp với thời đại.

Ít nhất hãy có một chút tham vọng. Chút tham vọng này là động lực cho sự tiến bộ của bạn. Ví dụ, nếu bạn là một chuyên viên mới được tuyển dụng, ít nhất bạn phải có tham vọng trở thành giám đốc tuyển dụng trong 1-2 năm. Khi đã có tham vọng này, bạn sẽ nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của vị trí giám đốc tuyển dụng, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Bạn không thể nói tôi thực sự yêu thích vị trí chuyên viên này và lựa chọn làm vị trí này trong một thời gian dài. Đó là lý do để bản thân không tìm kiếm sự tiến bộ. Đó là thuốc độc, bạn uống để trốn tránh hiện thực!

Nếu bạn là quản lý cấp trung và cấp cao của doanh nghiệp, việc thăng chức đã đến giai đoạn tắc nghẽn và bạn không thể đi loanh quanh ở vị trí cũ.

Việc mở rộng công việc và mở rộng cuộc sống có liên quan chặt chẽ, có nhiều chiều mở rộng khác nhau. Bạn có thể có nhiều nghiên cứu chuyên sâu và sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Bạn có thể mạnh dạn thử nghiệm trong các lĩnh vực khác, bồi dưỡng các kỹ năng mới và tư duy mới của riêng bạn.

Bạn cũng có thể xây dựng mối quan hệ của mình, chẳng hạn như các mối quan hệ với cha mẹ, mối quan hệ với con cái, mối quan hệ vợ chồng. Bạn cũng có thể phát triển sở thích của mình. Hãy có một chút tham vọng, giống như thời học sinh mong muốn mỗi lần kiểm tra nhất định phải đạt 100 điểm. Hôm nay 60 điểm, ngày mai có thể đạt 61 điểm, ngày kia sẽ đạt 70 điểm.

Bất cứ ai cũng có không gian để phát triển. Chúng ta trước tiên đừng nói về làm thế nào để thành công, hãy nói về việc trưởng thành, tiến bộ, để bản thân của ngày hôm nay tốt hơn hôm qua một chút.

Nếu trong lòng bạn có tràn đầy tham vọng và mong muốn dựng nên một sự nghiệp lớn, vậy thì đừng ngần ngại, đừng mặc cảm. Chia tham vọng lớn thành từng chút tham vọng nhỏ, hiện thực hóa từng chút tham vọng nhỏ để từ từ tiếp cận tham vọng lớn.

Nhiều năm nay tôi đã may mắn có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà sáng lập công ty xuất sắc và các nhà quản lý cấp trung và cấp cao của doanh nghiệp. Tôi phát hiện ra những người càng xuất sắc, thì họ càng có tham vọng, và họ sẽ kiên trì đến cuối cùng, vượt qua muôn vàn khó khăn để đạt được tham vọng của họ.

Đừng chỉ nhìn vào hào quang muôn người đều thấy của họ, đằng sau đó đều có một câu chuyện về sự phấn đấu đầy chua chát và cay đắng trong một vài năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Mỗi câu chuyện sau khi nghe xong đều sẽ làm chúng ta bối rối muôn phần.

Trong Kinh dịch có nói: "Mong muốn đạt bậc cao, chỉ đạt được bậc trung; mong muốn đạt bậc trung, chỉ đạt được bậc thấp; mong muốn đạt bậc thấp, lại chẳng đạt được điều gì". Nói một cách đơn giản, đó là phải có tham vọng, làm người làm việc phải có tiêu chuẩn cao một chút mới có được kết quả tốt.

Nếu giá trị dự kiến ban đầu được đặt ở mức thấp, thì kết quả cuối cùng sẽ chỉ thấp hơn. Tôi đánh giá cao những người có tham vọng lớn trong tim và không ngừng thực hiện những tham vọng nhỏ bé của họ.

Chính sự nỗ lực đầy màu sắc của họ khiến cuộc sống nơi công sở trở nên rực rỡ sắc màu như thế, trở nên cảm động lòng người như thế, khiến chúng ta cảm thấy tham vọng là ngọn đuốc cháy sáng, thắp sáng lên những năm tháng tươi đẹp cho niềm đam mê của chúng ta.