Bậc thầy tâm linh Osho nói gì về tàn nhẫn và tỉnh thức?

Trong cuốn "Tỉnh thức", Osho cho rằng không phải mọi kẻ gây tội ác đều nói dối. Có những khoảnh khắc, con người hành động trong trạng thái hoàn toàn vô thức - khi cơn giận chiếm lấy thân thể. Ông dẫn câu chuyện nhỏ của Đức Phật mở ra một lời cảnh tỉnh về sự tỉnh thức.

Một hôm, khi Đức Phật đang thuyết giảng buổi sáng thì nhà vua đến nghe. Nhà vua ngồi ngay trước mặt Đức Phật và không ngừng ngọ nguậy ngón chân cái. Đức Phật ngừng giảng và nhìn ngón chân của nhà vua. Khi Đức Phật nhìn, nhà vua ngừng cử động ngón chân. Nhưng khi Đức Phật tiếp tục giảng thì ngón chân kia lại cử động. Thế nên Đức Phật hỏi: “Sao ngài lại làm vậy?”.

Đức Phật đang thuyết giảng buổi sáng. Ảnh: Pinterest

Nhà vua đáp: “Chỉ khi ngài ngừng nói và nhìn vào ngón chân của ta, ta mới nhận thức được mình đang làm gì; bằng không, ta hoàn toàn không ý thức được”.

Đức Phật nói: “Đó là ngón chân của ngài mà ngài lại không ý thức được về nó… Thế thì ngài thậm chí có thể giết người mà không hay biết!”.

Đó cũng chính là lý do tại sao người ta có thể bị sát hại mà kẻ sát nhân không ý thức được hành động của mình. Rất nhiều lần trước tòa, những kẻ sát nhân đã hoàn toàn phủ nhận việc mình giết người. Ban đầu, người ta cho rằng những kẻ đó chỉ đang nói dối, nhưng những phát hiện mới nhất cho thấy họ không nói dối; họ giết người trong trạng thái thật sự vô thức. Trong khoảnh khắc đó, họ quá phẫn nộ, quá giận dữ đến mức bị cơn thịnh nộ chiếm lấy.

Khi bạn phẫn nộ, cơ thể của bạn sẽ tiết ra một số chất độc, máu của bạn bị nhiễm độc. Nổi cơn thịnh nộ là rơi vào trạng thái điên loạn tạm thời. Người nổi cơn thịnh nộ sẽ hoàn toàn quên mất điều đó vì họ không nhận thức được gì cả. Và đó cũng là cách người ta phải lòng nhau, giết hại lẫn nhau, tự sát, làm đủ mọi việc.

Tác giả Osho.

Nếu muốn nhận thức, bước đầu tiên là phải quan sát cơ thể. Bạn sẽ từ từ nhận biết được từng cử chỉ, từng chuyển động. Khi bạn nhận thức được, phép màu sẽ bắt đầu xảy ra: nhiều việc bạn từng làm trước đó sẽ tự nhiên biến mất. Cơ thể bạn thả lỏng hơn, cơ thể bạn sẽ hòa hợp hơn, một sự bình yên sâu lắng bắt đầu ngập tràn cơ thể, một nhạc điệu tinh tế sẽ hòa nhịp trong cơ thể bạn.

Sau đó, bạn bắt đầu nhận thức về ý nghĩ của mình... quá trình tương tự cũng phải diễn ra với ý nghĩ. Chúng tinh vi hơn cơ thể và tất nhiên cũng nguy hiểm hơn. Khi nhận thức được các ý nghĩ của mình, bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra bên trong.

Nếu viết ra hết những diễn biến vào một khoảnh khắc bất kỳ nào đó, bạn sẽ vô cùng bất ngờ. Bạn sẽ không tin nổi: “Đây là những gì đang diễn ra bên trong mình sao?”.

Hãy tiếp tục viết ra, chỉ mười phút thôi. Đóng hết các cửa, khóa cửa lớn, cửa sổ để không ai làm phiền, như vậy bạn có thể hoàn toàn chân thật, và hãy thắp một ngọn nến để có thể ném những ý nghĩ đó vào lửa, như vậy sẽ không ai biết, ngoại trừ bạn. Sau đó, hãy hoàn toàn thành thật; hãy viết ra bất cứ điều gì đang xuất hiện trong tâm trí. Đừng lý giải, đừng thay đổi, đừng chỉnh sửa. Hãy chỉ viết ra giấy một cách trần trụi như nó vốn là, chính xác như nó đang là.