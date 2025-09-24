Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trong 12 giờ, camera AI 'bắt' gần 1.800 vi phạm giao thông ở Hà Nội

  • Thứ tư, 24/9/2025 21:37 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cục cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa thí điểm lắp hai camera thế hệ mới nhất tại tuyến phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội.

Camera AI ghi lại hình ảnh phương tiện trên phố Phạm Văn Bạch.

Chiều 24/9, Cục CSGT cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ hai camera AI được thí điểm lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch đã phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (1.339 xe mô tô, 113 xe ôtô); 3 trường hợp xe mô tô đi ngược chiều.

Hình ảnh biển số xe camera ghi lại.

Cục CSGT cho biết, những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm Chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Qua số liệu có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô đáng báo động, cần chấn chỉnh hơn lúc nào hết. Tới đây hàng nghìn camera như thế này sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trong toàn quốc.

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều trên đường Phạm Văn Bạch.

Cục CSGT đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

