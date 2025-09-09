Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông chạy xe máy chặn đầu ôtô, khiêu khích tài xế ở TP.HCM

  • Thứ ba, 9/9/2025 12:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Camera ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy trên đường Lê Văn Quới không đội mũ bảo hiểm, chặn đầu ôtô, khiêu khích tài xế.

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy, chở phía sau là một phụ nữ, chặn đầu ôtô rồi làm nhiều hành động khiêu khích tài xế khiến người xem bức xúc.

Chan dau oto TP.HCM anh 1

Hình ảnh cắt từ clip.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 8/9, tại một con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông.

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế lái ôtô chạy vào con hẻm trên đường Lê Văn Quới. Tại đây một người đàn ông chạy xe máy chở người phụ nữ phía sau đi chiều ngược lại, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi chặn đầu ôtô, người đàn ông rời xe máy và liên tục có những hành động khiêu khích tài xế, như tụt quần, đi vệ sinh trước đầu xe. Dù người đi đường và người phụ nữ can ngăn, nhưng ông này vẫn tiếp tục lớn tiếng thách thức nam tài xế.

Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Tài xế ôtô không có phản ứng mà dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Công an khu vực đã có mặt giải quyết, hai bên tự thương lượng và rời đi ngay sau đó.

Theo chia sẻ của tài xế ôtô, người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn. Lúc đó, trên xe anh đang có con nhỏ nên anh không muốn làm lớn chuyện.

Người đàn ông cầm đá, chặn đầu ôtô trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc một người đàn ông cầm đá, chặn đầu ôtô trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

18:45 13/6/2025

Xác minh clip người đàn ông chặn ôtô đập phá, đòi hành hung tài xế

Dù chưa va chạm, người đàn ông đi xe máy vẫn chặn taxi công nghệ, đập kính và đòi hành hung tài xế trên đường Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM).

22:47 8/6/2025

Xác minh xe ba gác chạy ngược chiều, chặn đường ôtô ở TP.HCM

Bật đèn liên tục nhưng không được tài xế ôtô nhường đường, tài xế xe ba gác đi ngược chiều tắt máy và xuống xe rời đi.

14:00 25/5/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-chay-xe-may-chan-dau-o-to-khieu-khich-tai-xe-o-tp-hcm-ar964462.html

Quang Huy/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chặn đầu ôtô TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Lê Văn Quới TP.HCM Chặn đầu ôtô Đàn ông chặn ôtô Khiêu khích tài xế

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý