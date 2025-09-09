Người đàn ông chạy xe máy chặn đầu ôtô, khiêu khích tài xế ở TP.HCM

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy, chở phía sau là một phụ nữ, chặn đầu ôtô rồi làm nhiều hành động khiêu khích tài xế khiến người xem bức xúc.
Hình ảnh cắt từ clip.
Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 8/9, tại một con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông.
Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế lái ôtô chạy vào con hẻm trên đường Lê Văn Quới. Tại đây một người đàn ông chạy xe máy chở người phụ nữ phía sau đi chiều ngược lại, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Sau khi chặn đầu ôtô, người đàn ông rời xe máy và liên tục có những hành động khiêu khích tài xế, như tụt quần, đi vệ sinh trước đầu xe. Dù người đi đường và người phụ nữ can ngăn, nhưng ông này vẫn tiếp tục lớn tiếng thách thức nam tài xế.
Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Tài xế ôtô không có phản ứng mà dùng điện thoại quay lại vụ việc.
Công an khu vực đã có mặt giải quyết, hai bên tự thương lượng và rời đi ngay sau đó.
Theo chia sẻ của tài xế ôtô, người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn. Lúc đó, trên xe anh đang có con nhỏ nên anh không muốn làm lớn chuyện.
