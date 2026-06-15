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Pháp luật

Trộm gần 158.000 viên pin sạc tại khu công nghiệp ở Hải Phòng

  • Thứ hai, 15/6/2026 22:28 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ trộm gần 158.000 viên pin sạc tại khu công nghiệp, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 3,7 tỷ đồng.

Đối tượng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Ngày 6/6, Công ty TNHH Greenwords (Khu Công nghiệp Tràng Duệ, nằm trên địa bàn phường An Phong, thành phố Hải Phòng) có đơn trình báo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về việc mất trộm 157.888 viên pin sạc loại INR 18650. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 3,7 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ việc.

Các đối tượng gồm: Vũ Huy Tùng (sinh năm 2002, trú thôn Nam Tử 1, xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng); Bùi Văn Cương (sinh năm 2002, trú thôn Nam Phong 2, xã Tân Minh, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Đức (sinh năm 2000, trú thôn Bắc Phong, xã Tân Minh, Hải Phòng).

Cả 3 đối tượng đều là công nhân cũ của Công ty TNHH Greenwords, nắm rõ quy trình ra vào cổng và công tác an ninh của công ty, biết cách thức công khai đưa hàng hóa của công ty ra bên ngoài không bị nghi ngờ.

Các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất thực trộm cắp nhiều lần với số lượng pin thành phẩm rất lớn của công ty để đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm Đặng Văn Nhỏ (sinh năm 1984, trú tại xóm 8, Xuân Hồng, Ninh Bình) có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 97 thùng pin còn nguyên vẹn và 100 viên pin lẻ; tổng số pin thu giữ là 19.500 viên pin, trị giá 290 triệu đồng.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

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https://vov.vn/phap-luat/trom-gan-158-nghin-vien-pin-sac-tai-khu-cong-nghiep-o-hai-phong-post1306736.vov

Theo Thanh Nga/VOV

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