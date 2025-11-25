Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Trộm chó bằng ôtô gây náo loạn vùng quê

  • Thứ ba, 25/11/2025 20:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Các đối tượng đi trên ôtô 7 chỗ dạo quanh tuyến đường vắng trên địa bàn xã Thuận Mỹ, Tây Ninh dùng súng xung điện bắn hạ chó do người dân nuôi thả trước nhà.

Gần đây nhất, khuya 24/11, camera của một nhà dân trên đường 827B, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, chiếc xe 7 chỗ phát hiện con chó màu đen nặng hơn 10 kg do chị H.T. nuôi đang lang thang phía trước cổng nhà, nên điều khiển ôtô tiến lại gần. Một đối tượng ngồi băng ghế sau mở cửa ôtô bước xuống dùng súng xung điện bắn hạ con chó rồi nhanh chóng đưa lên xe tẩu thoát.

Trom cho bang oto, gay nao loan, vung que anh 1Trom cho bang oto, gay nao loan, vung que anh 2

Các đối tượng sử dụng ôtô để trộm chó nên người dân lơ là, mất cảnh giác.

Chị T. cho hay các đối tượng rất manh động, không sợ sệt khi bị chủ nuôi phát hiện. Khi các đối tượng vừa bắn hạ con chó, chồng chị T. đã chạy ra hô hoán, thì các đối tượng giơ súng xung điện ra hăm dọa, sau đó bế con chó lên xe bỏ đi. Chị T. cho biết thêm, tại khu vực này rất nhiều nhà nuôi chó bị các đối tượng bắt trộm, trước đó các đối tượng đã bắn hụt một con chó nhà chị.

Người dân nơi đây đã chụp lại được hình ảnh, biển số ôtô và cung cấp cho Công an để điều tra, ngăn chặn các đối tượng trộm chó gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Anh Thư/Công an Nhân dân

