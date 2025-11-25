Hội nghị tổng kết 'Vì an ninh Tổ quốc' của cụm thi đua số 1 Bộ Công an

Ngày 25/11, tại Công an TP Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Dự Hội nghị, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Công tác chính trị và Văn phòng Bộ Công an.

Cụm thi đua số 1 Bộ Công an có 3 thành phố Trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Các đồng chí tham dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội (Đơn vị cụm trưởng); Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM (Đơn vị cụm phó); Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: CAHN.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của các đơn vị năm 2025, các đơn vị tổ chức tổng kết nhằm thảo luận, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay của từng đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua năm 2026 và những năm tiếp theo, đồng thời bình xét, suy tôn, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng".

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, năm 2025, tình hình an ninh, trật tự trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Bộ Công an có những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, phát huy truyền thống 80 năm lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, Công an 3 thành phố đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 79 của Bộ Công an về tổ chức phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", triển khai đồng bộ các mặt công tác, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã đánh giá kết quả nổi bật của phong trào thi đua năm 2025, lắng nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị. Các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đơn vị đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung trao đổi những nội dung trọng tâm; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau thống nhất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Qua đó, đại diện lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an nêu rõ các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời thống nhất kết quả chấm điểm thi đua, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2025 và thảo luận, bầu chọn đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025 của cụm thi đua số 1 Bộ Công an. Ảnh: CAHN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đánh giá cao những thành tích của Công an 3 thành phố đã được biểu đạt rõ nét. Cục trưởng Cục công tác Chính trị đánh giá, với bề dày kinh nghiệm, Công an 3 thành phố đã tổ chức phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" bài bản, có tính chuyên nghiệp, lan tỏa sâu rộng, đưa ra nhiều mô hình mới, cách làm hay sáng tạo trải rộng trên các lĩnh vực công tác (trong đó Công an TP.HCM có 5, Công an Hà Nội có 9; Công an Hải Phòng có 7), được nhân rộng học tập mang lại giá trị, hiệu quả cao, là nhân tố quan trọng cấu thành, gây dựng lên thành tích nổi bật của Công an 3 thành phố.

Với thành tích lập được, Cụm thi đua 1 có số lượng khen thưởng nhiều nhất trong toàn lực lượng CAND lên tới hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân, nhất là khen thưởng cấp nhà nước.

Thi đua trong đảm bảo an ninh quốc gia, Công an 3 thành phố với quyết tâm chính trị cao nhất, đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần thép, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn trước những thời khắc lịch sử, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện trọng đại Lễ kỷ niệm A50, A80 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thi đua trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội, Công an 3 thành phố luôn giữ vững thế chủ động, tấn công, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật được minh chứng thông qua các chỉ số pháp lệnh đã vượt mức được giao, trong đó đã tập trung điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, được cả xã hội quan tâm, ủng hộ, nhất là giải quyết hiệu quả một số vấn nạn gây nhức nhối tồn tại nhiều năm như: cướp giật, trộm cắp..., đảm bảo cho Nhân dân có cuộc sống an ninh, an toàn và an tâm.

Đồng thời, đã thể hiện vai trò đầu tàu trong nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước về ANTT, chuyển đổi số quốc gia và duy trì hiệu quả, có chiều sâu nhiều mô hình, cách làm hay trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cũng như tổ chức ý nghĩa các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, nhất là thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 và giúp đỡ đồng bào ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra.