Trò vui khiến bé trai bỏng thương tâm toàn bộ mặt

Từ một lần đốt pháo mua trên mạng tại nhà, bé trai phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, tổn thương mắt nghiêm trọng, đối mặt nguy cơ mù vĩnh viễn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương nặng vùng mặt và mắt do pháo nổ. Tai nạn xảy ra khi trẻ đốt pháo tại nhà, số pháo này được gia đình đặt mua qua mạng.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi bị bỏng nặng vùng mặt, xuất hiện nhiều mảng hoại tử da. Đáng lo ngại, mắt của trẻ bị tổn thương nghiêm trọng với rách giác mạc và xuất huyết tiền phòng, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn rất cao. Hiện bệnh nhi được điều trị chuyên sâu, theo dõi sát và có thể phải trải qua nhiều lần can thiệp phẫu thuật.

Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận định đây không phải là trường hợp cá biệt, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, khi pháo nổ tự chế hoặc pháo mua trôi nổi được sử dụng trong gia đình. Pháo nổ, dù có kích thước nhỏ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em.

Các chuyên gia cảnh báo pháo nổ có thể gây chấn thương mắt nặng như rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, dẫn đến mù lòa; gây bỏng nhiệt hoặc bỏng hóa chất, thường gặp ở vùng mặt, cổ, tay và chân.

Ngoài ra, sức ép từ vụ nổ còn có thể gây rách da, gãy xương vùng hàm mặt, tay, chân, thậm chí đe dọa tính mạng nếu tổn thương lan rộng hoặc nhiễm trùng nặng. Do phản xạ chậm và khả năng tự bảo vệ hạn chế, mức độ tổn thương ở trẻ em thường nặng hơn người lớn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào. Trẻ không mua pháo trôi nổi, đặc biệt là pháo đặt trên mạng do không thể kiểm soát mức độ nguy hiểm. Gia đình cần giám sát chặt chẽ trẻ, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Khi xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà. Trẻ cần được sơ cứu rửa mắt ngay bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất. Các bác sĩ nhấn mạnh, việc cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng cho trẻ.