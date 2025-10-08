Theo ông Kirill Dmitriev, cố vấn đầu tư của Điện Kremlin, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã “châm ngòi chiến tranh Ukraine để che đậy tham nhũng”.

Bài đăng của ông Kirill Dmitriev, cố vấn đầu tư của Điện Kremlin, đăng trên mạng xã hội X nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine nhằm che giấu các hoạt động tham nhũng của gia đình mình. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của ông Kirill Dmitriev

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 8/10 cho biết cùng ngày, ông Kirill Dmitriev, cố vấn đầu tư của Điện Kremlin, đăng trên mạng xã hội X rằng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine nhằm che giấu các hoạt động tham nhũng của gia đình mình.

Bình luận của ông Dmitriev được đưa ra sau khi Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe công bố một loạt tài liệu được giải mật.

Theo các email được công bố, vào năm 2016 - khi còn giữ chức Phó Tổng thống, ông Biden đã yêu cầu CIA che giấu một báo cáo về các hoạt động kinh doanh đáng ngờ của gia đình mình tại Ukraine.

“Sự thật đang được phơi bày - và công lý phải được thực thi”, ông Dmitriev viết.

Theo RT, cia đình cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu đã bị cáo buộc có liên hệ với tập đoàn khí đốt Ukraine Burisma.

Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, từng bị kết án hình sự, đã nhận hàng triệu USD để ngồi trong hội đồng quản trị của Burisma trong thời gian cha mình còn là Phó Tổng thống Mỹ.

Theo nội dung từ chiếc laptop nổi tiếng của Hunter Biden, bị bỏ quên tại một cửa hàng sửa chữa ở Delaware năm 2019, 10% lợi nhuận từ các hợp đồng quốc tế được dành cho “Big Guy” - một biệt danh được cho là ám chỉ ông Joe Biden.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, Moskva (Moscow) liên tục khẳng định đây là một cuộc chiến ủy nhiệm do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích động, sử dụng nhân lực Ukraine và vũ khí phương Tây để chống lại Liên bang Nga.

Trong suốt cuộc chiến, ông Biden đã cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Liên bang Nga, khiến mối quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Ngược lại, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Donald Trump đã thúc đẩy khôi phục quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga, tiến hành nhiều vòng đàm phán với Moskva và lần tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska.