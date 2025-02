Trở lại Sporting, Ronaldo có câu trả lời

Ngôi sao 40 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Sporting Lisbon trước khi gia nhập MU năm 2004. Kể từ khi bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, anh nhiều lần được đồn đoán sẽ có một cuộc tái hợp đầy cảm xúc với đội bóng cũ.

Tuy nhiên, Ronaldo chấm dứt mọi suy đoán, khẳng định rằng anh không có ý định khoác áo Sporting thêm một lần nào nữa.

"Tôi rất thích xem các trận đấu của Sporting, đó là đội bóng của tôi nhưng tôi không có kế hoạch trở lại đó thi đấu", CR7 chia sẻ trên Canal 11. "Tôi nghĩ điều đó không có ý nghĩa gì cả. Dĩ nhiên, Bồ Đào Nha là quê hương, nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều có thời điểm và giới hạn".

Trước đó, cựu đồng đội của Ronaldo, trung vệ Jose Fonte, từng bày tỏ mong muốn được thấy siêu sao 40 tuổi trở lại Sporting.

"Đối với Bồ Đào Nha, với Sporting và tất cả người hâm mộ bóng đá ở đất nước này, sự trở lại của Ronaldo là giấc mơ lớn nhất", Fonte chia sẻ. "Anh ấy sẽ nâng tầm giải đấu, mang lại nhiều tiền bạc và sự đầu tư hơn. Tiếc là quyết định thuộc về Ronaldo. Ai mà biết được? Chỉ có anh ấy mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời".

Dù vậy, với phát biểu mới nhất của Ronaldo, có vẻ như giấc mơ ấy đã chính thức khép lại. Khả năng cao Ronaldo sẽ gia hạn hợp đồng với Al Nassr và kết thúc sự nghiệp tại Saudi Arabia.

Hiện tại, CR7 chưa có dấu hiệu dừng lại. Mục tiêu của anh là chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, một con số chưa từng có cầu thủ nào đạt được. Đồng thời, Ronaldo tiếp tục là chân sút vĩ đại nhất cấp tuyển, với 135 bàn thắng sau 217 trận.

