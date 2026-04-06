Trịnh Kiện Lạc vỡ nợ

Tài tử Hong Kong cho biết đã nộp đơn xin phá sản. Anh nợ số tiền lên tới hàng trăm nghìn HKD.

Theo Sohu, vài tháng trước, truyền thông Hong Kong đã đưa tin về việc Trịnh Kiện Lạc vướng nợ nần. Mới đây, anh chính thức tuyên bố vỡ nợ và nộp đơn xin phá sản. Trả lời truyền thông, nam diễn viên cho biết nguyên nhân phá sản là do việc kinh doanh phòng gym bị đình trệ suốt thời gian đại dịch Covid-19. Sau đó, Trịnh Kiện Lạc tiếp tục vướng vào vụ ly hôn với vợ cũ và tranh chấp quyền nuôi con, kéo theo hàng loạt chi phí khiến tổng số tiền anh vay nợ lên tới hàng trăm nghìn HKD.

Trước đó, một số chủ nợ còn in tờ rơi có hình nam diễn viên và dán khắp phố, thu hút sự chú ý. Truyền thông xứ Cảng thơm cho biết tài tử bị tố nợ tiền không trả, sống bám phụ nữ. Khi đó, Trịnh Kiện Lạc không có động thái lên tiếng trước những bàn tán, chỉ trích của dân mạng. Hàng loạt ồn ào khiến hình ảnh của anh dần xấu đi trong mắt công chúng.

Trịnh Kiện Lạc cho biết đã nộp đơn xin phá sản. Ảnh: Sohu.

Ngoài chuyện vướng nợ nần, cựu diễn viên TVB gần đây còn thu hút quan tâm khi đơn phương công bố tình cảm với "nữ thần gợi cảm" Thôi Bích Già. Anh đăng ảnh tập gym cùng cô trên mạng xã hội, chủ động công khai mối quan hệ.

Tuy nhiên, phía Thôi Bích Già nhanh chóng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Trịnh Kiện Lạc vẫn khẳng định hai người thực sự từng hẹn hò trong hơn 2 tháng. Thậm chí, diễn viên còn đưa ra đoạn tin nhắn làm bằng chứng. Trong đó, cả hai xưng hô thân mật như “baby”, “my love”.

Thôi Bích Già được xem là một nữ đại gia trong giới giải trí Hong Kong. Trong khi, Trịnh Kiện Lạc đã ly hôn, nuôi hai con, lại đang vướng nợ nần. Song, anh phủ nhận việc quen Thôi Bích Già vì tiền, cho biết cô nắm rõ tình hình tài chính của mình vào thời điểm cả hai làm quen.

Hiện tại, cả hai đã chia tay, mỗi người có cuộc sống riêng. Trước thắc mắc về lý do gợi lại chuyện tình cảm với Thôi Bích Già ở thời điểm hiện tại, tài tử giải thích rằng gần đây Thôi Bích Già chịu nhiều áp lực và bị gán những điều tiếng không đáng có, nên anh muốn lên tiếng làm rõ mọi chuyện.