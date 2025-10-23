Đây là app AI đang đe dọa Google, giúp người dùng 'không cần đụng tay'

Trình duyệt Comet mang đến trải nghiệm duyệt web mới nhờ AI tóm tắt nội dung, thực hiện tác vụ thay người dùng.

Comet là trình duyệt AI đầu tiên của Perplexity. Trong bối cảnh Google Chrome vẫn thống trị bất chấp nỗ lực cạnh tranh từ Microsoft hay DuckDuckGo, nhà phát triển kỳ vọng AI có thể tạo nên khác biệt.

Sử dụng kiến trúc Chromium tương tự Google Chrome, song Comet đặt trọng tâm vào trợ lý AI, sử dụng các mô hình do Perplexity phát triển. Trợ lý này hỗ trợ duyệt web, thao tác cùng người dùng và thay thế Google Search. Mới đây, OpenAI cũng đi theo hướng này khi phát hành trình duyệt Atlas.

Comet vừa được phát hành miễn phí sau thời gian giới hạn cho thuê bao trả phí. Tuy còn hạn chế, đây có thể là cái nhìn đầu tiên về cách chúng ta tương tác với công cụ tìm kiếm trong tương lai.

Tóm tắt nội dung, tìm kiếm trang web

Khác biệt lớn nhất của Comet so với trình duyệt truyền thống là trợ lý AI. Từ giao diện chính, có thể nhập câu lệnh để AI hoạt động, bên dưới là các widget như đồng hồ, giá cổ phiếu hoặc thời tiết, cho phép thêm/bớt và thay đổi vị trí.

Trợ lý AI của Comet hỗ trợ nhiều tác vụ khác nhau, kích hoạt thông qua 3 nút bấm ở góc trên bên phải trình duyệt. Tác dụng từng nút gồm tóm tắt nội dung trang web, kích hoạt chế độ giọng nói hoặc bật giao diện chatbot (Assistant).

Với phím tắt hoặc nút Assistant, người dùng có thể yêu cầu trợ lý tóm tắt nội dung bài viết, email hoặc các bình luận trên mạng xã hội dựa trên tab đang mở. Không chỉ rút gọn, AI của Comet cho phép trình bày nội dung dưới dạng bảng, liệt kê và đưa ra kết luận.

Trong trường hợp cần nghiên cứu hay so sánh nhiều nguồn, AI sẽ tổng hợp và đối chiếu nội dung các tab, từ đó đưa ra bảng so sánh, biểu đồ kèm nhận xét cụ thể theo yêu cầu.

Quá trình thiết lập và giao diện chính của Comet.

Nhờ khả năng truy vấn và tham khảo thông tin, Perplexity là công cụ tìm kiếm mặc định của Comet thay cho Google. Người dùng có thể nhập từ khóa tìm kiếm trên thanh địa chỉ, AI sẽ trả kết quả gồm các đường link, thông tin tóm tắt và trích nguồn.

Ví dụ với câu hỏi “Giá iPhone 17 Pro Max 2 TB màu cam ở đâu tốt nhất”, Comet mất khoảng 12 giây để suy luận, tìm kiếm và trả kết quả. Trong khi đó, ChatGPT với mô hình GPT-5 mất khoảng 36 giây, còn Gemini 2.5 Pro là 35 giây.

Nếu chưa thỏa mãn kết quả hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn, có thể tiếp tục hỏi chatbot các thông tin liên quan như lập bảng so sánh cấu hình, mức dung lượng phù hợp theo nhu cầu, hoặc dựa trên câu hỏi được gợi ý sẵn.

So với Google Search, lượng kết quả của Perplexity ít hơn. Ứng dụng chưa hỗ trợ lọc kết quả theo thời gian, ngôn ngữ hoặc hình ảnh. Nếu cần tìm kiếm chuyên sâu, chỉ cần chuyển về Google Search trong phần cài đặt, hoặc gõ lệnh “!g” trước khi tìm kiếm.

Tính năng tìm kiếm và tóm tắt nội dung trang web của Comet.

Một ví dụ khác, có thể yêu cầu Comet tóm tắt video đang mở trên YouTube. Ứng dụng sẽ đưa ra các chi tiết chính xoay quanh nội dung video, thậm chí dịch sang tiếng Việt nếu câu lệnh gốc dùng tiếng Việt.

Thử nghiệm với video dài 7 phút bằng tiếng Anh, Comet mất 16 giây để tóm tắt, trong khi Gemini tốn khoảng 11 giây. So với Comet, AI của Google cho nội dung chi tiết và mốc thời gian cụ thể hơn.

Do sử dụng nền tảng Perplexity, chatbot hỗ trợ các chế độ như nghiên cứu sâu (Deep Research) hoặc Labs nhưng cần trả phí. Với người dùng cơ bản, AI của Comet hoàn toàn phù hợp khi cần tra cứu, tóm tắt và tổng hợp nhanh thông tin từ chủ đề có sẵn.

Duyệt web không cần dùng tay

Không chỉ trả lời đơn thuần, AI của Comet hỗ trợ kết nối các dịch vụ như Gmail hay Google Calendar, trở thành công cụ quản lý công việc và kế hoạch hàng ngày.

Người dùng có thể yêu cầu Comet tóm tắt email chưa đọc, lọc các email cần xử lý gấp. Công cụ sẽ tổng hợp và xử lý theo yêu cầu, giúp tiết kiệm thời gian mà không cần đọc chi tiết từng mail.

Nếu email chứa lịch trình quan trọng, có thể yêu cầu Comet tạo lịch hẹn trong Google Calendar. Ứng dụng cho phép lên lịch gửi mail, soạn nội dung, lọc và hủy đăng ký email quảng cáo thông qua chế độ tác nhân (agent).

Tương tự ChatGPT hay Copilot, chế độ agent cho phép Comet thao tác trên trình duyệt thay mặt người dùng, giúp tự động hóa các quy trình phức tạp hoặc lặp đi lặp lại.

Ví dụ với câu lệnh “Hãy tìm vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội giá rẻ nhất, ngày đi 11/10 và về ngày 13/10, ưu tiên giờ bay buổi chiều tối”, Comet sẽ tự động truy cập website đặt vé, lọc kết quả và đưa ra danh sách phù hợp.

Tính năng truy vấn nội dung email và agent tìm kiếm thông tin của Comet.

Trong quá trình thực hiện, ứng dụng còn giải thích từng bước gồm ảnh chụp trang web, dữ liệu ghi nhận và thao tác tiếp theo. Comet sẽ dừng lại khi cần xác nhận thông tin cá nhân trong trường hợp website yêu cầu.

Với câu lệnh trên, Comet mất khoảng 10 phút thực hiện, trong khi ChatGPT tốn 15 phút. Ban đầu, công cụ trả kết quả sai do không kích hoạt chế độ agent. Khi tác giả yêu cầu thao tác trên website cụ thể, trình duyệt mới sử dụng agent.

Một ví dụ khác, Comet được yêu cầu truy cập trang giảm giá trên Amazon, tìm mặt hàng dưới 20 USD rồi cho một số sản phẩm vào giỏ hàng. Toàn bộ quá trình mất khoảng 10 phút.

Nhờ tính năng truy xuất bộ nhớ (Memory Recall), người dùng có thể lấy kết quả từ đoạn hội thoại trước đó, làm thông tin cho câu lệnh tiếp theo.

Một số tác vụ đơn giản với tính năng agent của Comet.

AI của Comet cũng có thể thực hiện tác vụ theo thời gian. Chẳng hạn với câu lệnh “Sử dụng Flipboard để tổng hợp 5-6 tin tức mới nhất về công ty Apple. Hãy thực hiện hành động này vào đúng 10h30 hôm nay”, công cụ sẽ chờ đúng giờ, sau đó truy cập website được yêu cầu để truy vấn thông tin.

Trường hợp duy nhất Comet gặp thất bại khi yêu cầu tìm kiếm sản phẩm trên Shopee, lọc theo giá tiền rồi cho vào giỏ hàng. Theo giải thích, nền tảng này sử dụng hệ thống cập nhật giá trực tiếp nên AI không thể “nhìn thấy” dữ liệu.

Nhìn chung, tính năng agent của Comet có thể thực hiện nhiều tác vụ thay mặt người dùng, tuy hiệu quả và tính chính xác còn phụ thuộc độ chi tiết câu lệnh và tính mở của website. Hiệu năng máy tính sẽ ảnh hưởng khi agent hoạt động.

Dù có tiếng Việt, chế độ giọng nói của Comet không quá ấn tượng khi chỉ hỗ trợ một số thao tác cơ bản, giọng đọc của AI vẫn mang hướng robot.

Trải nghiệm thú vị

Do sử dụng nhân Chromium, giao diện của Comet khá thân thiện nếu quen với Google Chrome hay Firefox. Các website đã lưu, tài khoản đăng nhập được hỗ trợ đầy đủ khi chuyển từ trình duyệt cũ. Một số phần mở rộng (extension) có thể chưa hoạt động như mong muốn, dù đa phần tương thích tốt.

So với Chrome, giao diện trợ lý AI nằm bên phải màn hình nên dễ truy cập hơn. Nhờ tích hợp AI, Comet hỗ trợ quản lý các tab đang mở theo yêu cầu, chẳng hạn như gom nhóm tab theo chủ đề, tắt tab không truy cập trong thời gian dài.

Ngoài các mô hình của Perplexity như Sonar hay Claude, Comet cho phép chuyển sang các mô hình như Gemini 2.5 Pro, GPT-5 hay Grok 4. Tuy vậy, tính năng này yêu cầu đăng ký gói Perplexity Pro trở lên. Trình duyệt còn tích hợp sẵn công cụ chặn quảng cáo, giúp tăng tính riêng tư và tốc độ tải trang.

Trong quá trình trải nghiệm, người dùng có thể gặp tình trạng giật lag nếu máy tính cấu hình thấp, hoặc khi agent hoạt động với nhiều công việc phức tạp. Một số công việc vẫn khiến agent gặp lỗi, thao tác thất bại hoặc tốn nhiều thời gian.

Một số tính năng khác với trợ lý AI của Comet.

Người dùng vẫn cần lưu ý tính chính xác của AI trong những tác vụ phức tạp. Do hoạt động sâu, AI có thể gây lo ngại khi thu thập nhiều dữ liệu, lịch sử và đối tượng liên lạc khác nhau.

Theo mặc định, các đoạn chat chứa thông tin cá nhân chỉ hỗ trợ truy cập trong một tháng, song người dùng có thể tắt giới hạn này nếu cần truy cập lâu dài.

Điểm trừ tiếp theo đến từ việc Comet chưa có phiên bản di động, không thể đồng bộ lịch sử, trang web đang truy cập từ máy tính sang điện thoại. Nhà phát triển cho biết đang xây dựng phiên bản Comet trên iOS và Android.

Nhìn chung, trợ lý AI trên Comet mang đến trải nghiệm mới mẻ. Không chỉ sử dụng AI đơn thuần, đây là giải pháp hứa hẹn giúp tối ưu công việc hàng ngày, thông qua chế độ agent và tự động hóa.

Với lối sống hiện đại, các câu trả lời đơn giản, ngắn gọn và hiệu quả là điểm cộng lớn khi mọi người tiêu thụ nhiều thông tin. Tuy còn nhiều vấn đề quyền riêng tư, đây vẫn là thay đổi thú vị cho những người sẵn sàng tương tác với trình duyệt web theo kiểu mới.